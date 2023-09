Emily Ratajkowski da bollino rosso: si vede tutto

Emily Ratajkowski è tornata a primeggiare sui social, e lo ha fatto con foto e video che lasciano a bocca aperta tutti i fan

La modella e influencer colpisce ancora, è una delle bellezze maggiormente abbaglianti del panorama internazionale e i suoi scatti diventano sempre virali in tutto il mondo. In questo caso è una presentazione in America a lanciarla alla grande tra i trend topic delle ultime ore.

Colpisce nel segno per bellezza e audacia, ogni suo scatto sui social fa sempre incetta di like e commenti di apprezzamento. Emily Ratajkowski è una delle maggiori modelle al mondo: una influencer capace di sparigliare le carte e abbagliare tutti con la sua procacità e sensualità.

Non è un caso come sia tra le più richieste in ogni occasione, la sua presenza diventa già un motivo più che sufficiente per accendere i riflettori. L’influencer di certo non si fa pregare, in questo caso è un abito abbastanza succinto a mandare nel panico i fan di tutto il mondo.

Emily Ratajkowski, una top player davvero hot

Del resto, è considerata non a caso una delle più belle ragazze al mondo, le foto che carica confermano come abbia una grande presa sul pubblico. I suoi scatti lasciano letteralmente a bocca aperta, proprio perché a tanta grazia proveniente da madre natura sa abbinare anche una sensualità non comune, ammaliando e provocando come non mai. E anche nell’ultima occasione, ha dato un saggio delle sue qualità: il top striminzito di Emily Ratajkowski è un bel vedere per il pubblico.

Una foto da bollino rosso, proprio perché le forme dell’influencer sono più che immaginate, dando grande sfoggio del suo decolleté. Il profilo Instagram è stato preso d’assalto, ee nella carrellata di foto spunta anche un video dove si intravede ancora di più, mandando ancora più in panico i tanti fan sparsi in tutto il mondo, e sempre più innamorati di Emily.

I 30,2 milioni di followers raccolti solamente contando quelli su Instagram confermano come la Ratajkowski sia una delle star mondiali più apprezzate. Ogni suo appuntamento mondano diventa l’occasione per trovarla sulle copertine di ogni rivista. Gli Mtv Music Adwars hanno trovato in lei una sorta di paladina per il rilancio, non è un caso come all’interno dell’evento si sia immortalata cantando e ballando, dimostrando di gradire particolarmente lo spettacolo. Uno show quello mostrato sul palco a cui fa da contraltare la sua avvenenza per il pubblico.