Laura Cremaschi, la scollatura è senza freni: visione piccante

Laura Cremaschi è tornata a infiammare il pubblico, i suoi scatti non sono passati inosservati in queste ultime ore

La showgirl Laura Cremaschi si mostra in piena forma, lanciando un messaggio pieno d’affetto. Il pubblico apprezza e condivide i pensieri di una delle ragazze valorizzate negli ultimi anni da Canale 5.

È tempo quasi di tornare in tv, c’è grande attesa per la nuova stagione di Avanti un altro. Un programma entrato nella storia di Mediaset anche per la grande qualità di bellezze lanciate nel corso degli anni, come nel caso di Laura Cremaschi.

Bionda e vivace, la showgirl ha trovato nella trasmissione di Canale 5 un grande trampolino di lancio. Anche quando non è comparsa in tv, si è parlato spesso di lei proprio perché la sua bellezza è diventata una sorta di faro per i followers, ora rimasti di stucco dagli ultimi scatti caricati sul suo profilo.

Laura Cremaschi, omaggio di classe per i fan

Il pubblico la guarda sempre con grande attenzione, apprezzandone le forme ma anche la sua semplicità. E in questo caso ha abbinato queste due qualità, andando a complimentarsi con la collega Claudia Ruggeri, avendone condiviso sia l’esperienza in televisione che anche il percorso universitario. Qualcosa di particolare da trovare a questi livelli, ma il percorso magistrale compiuto insieme è qualcosa da registrare anche con piacere. Laura Cremaschi sexy studentessa è una visione molto affascinante per il pubblico.

La showgirl con tanto di cappello da laureata ha sfoggiato così la sua forma, mostrandosi al meglio per i fan e insieme poi proprio alla stessa Claudia Ruggeri. Si mostra in maniera splendida e lo fa con grande affetto verso la collega televisiva: “C’è un momento nella vita che segna un traguardo importante, di celebrazione e gioia condivisa. Voglio ricordare quel momento speciale che ho vissuto con Claudia Ruggeri, mia compagna di avventure e studio: rimarrà per sempre nel mio cuore”.

Un messaggio toccante che piace ai tanti fan, sia della bionda showgirl che anche della procace (ormai ex) cognata di Paolo Bonolis. La Cremaschi ha continuato il suo messaggio ricordando come: “Questo è un ricordo prezioso di una festa di laurea indimenticabile, un punto di partenza per il nostro percorso magistrale appena iniziato”.

Like arrivati in maniera copiosa, e messaggi di congratulazioni a ruota nei commenti per la stupenda showgirl, che ha raggiunto il milione di followers su Instagram grazie al sostegno indiscutibile dei fan.