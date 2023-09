Marcell Jacobs, clamorosa decisione: brividi per i suoi fan

La decisione presa da Marcell Jacobs ha del clamoroso. I suoi fan hanno i brividi, per via del mix di emozioni che gli ha suscitato

Da quella famosa vittoria tutta italiana di qualche anno fa, Marcell Jacobs è entrato rapidamente nelle grazie di tutti gli appassionati di sport. Anche chi non aveva mai seguito la sua disciplina con particolare interesse, ha finito poi con l’appassionarsi alle sue gesta. E lui, come ringraziamento, ha rappresentato la maglia dell’Italia con onore. O la canotta, per meglio dire.

Gli infortuni nei mesi a seguire lo hanno spesso e volentieri tormentato, ma lui non ha mai mollato nemmeno per un secondo. Gli è balenata in testa l’idea di lasciare tutto salvo poi continuare a lottare come suo solito. È stato un pensiero intrusivo prontamente allontanato. Così, dopo i vari stop fisici, il corridore è pronto a tornare sul circuito con grande entusiasmo. I fan sono pronti ad accoglierlo come merita, dopo il periodo di assenza.

L’anno corrente per Jacobs non è stato affatto facile da sopportare. Tanti episodi poco fortunosi lo hanno portato a delle situazioni molto complicate. Solo i veri professionisti possono uscirne illesi da una turbine così avversa, e lui ci è riuscito a pieni voti. Tuttavia l’importante risultato ottenuto a Budapest ha fornito a chi di dovere dei segnali positivi.

Jacobs ritorna dove tutto è iniziato: ecco la Virtus Lucca

Segnali positivi soprattutto in virtù del prossimo 2024, dove l’atleta sarà impegnato in tanti altri impegni provanti. Con la speranza che gli infortuni si possano fare da parte, almeno per una volta. Per il momento però, dai vertici della lega traspare grande ottimismo. Ma soprattutto grande entusiasmo, visto quello che sta per accadere.

A breve si terrà infatti un meeting celebrativo, dove avrà modo di presenziare una persona molto speciale per l’intero ambiente sportivo.

In data 20 settembre Marcell Jacobs avrà modo di compiere il suo ritorno alla Virtus Lucca, impianto dove tutto per lui ha avuto inizio. Durante quei periodi si è potuto formare con i migliori atleti in circolazione, fino a diventarlo lui in primo luogo.

Nel corso dell’inizio di questo decennio i dirigenti della società ebbero modo di credere in lui, e il diretto interessato ha ripagato la loro fiducia come meglio non avrebbe potuto. Ovvero con l’impegno, con i risultati ma soprattutto con la dedizione. Il pubblico di casa non vede l’ora di accoglierlo a braccia aperte.