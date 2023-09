Centocinquanta milioni per Lautaro: l’Inter non ha scelta

Lautaro Martinez via dall’Inter: spunta una clamorosa ipotesi, così Marotta non potrà opporsi all’addio del ‘Toro

Un inizio di stagione strepitoso quello che l’Inter è riuscita a rendere realtà nelle ultime settimane. Quattro vittorie nelle prime quattro gare di campionato e l’ultima, il Derby della Madonnina contro il Milan, che ha visto la squadra di Pioli uscire umiliata dal campo.

Un 5-1 che fa quindi ben sperare, mentre pare ormai chiaro come la squadra nerazzurra sia tra le sicure candidate alla vittoria del prossimo Scudetto. Una rosa forte, completa in ogni reparto e soprattutto matura. È questa la squadra che il tecnico piacentino, con lavoro e costanza, è riuscito a perfezionare sin dall’anno scorso. Un’annata che si è chiusa con l’amara sconfitta in finale di Champions contro il City ma che al tempo stesso ha lanciato un segnale: questa Inter può ambire a qualsiasi trofeo.

Ed è da qui che i nerazzurri, anche in vista dei prossimi mesi, proveranno a racimolare quanti più punti possibili per poi vedere le dirette rivali dove si troveranno. La concorrenza resta spietata: per tale ragione già nel mese di gennaio Beppe Marotta potrebbe tornare ad essere uno dei grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato.

Puntellare ulteriormente la squadra ma anche cedere chi, ormai, non è più una priorità per Simone Inzaghi. Chi invece continua ad essere il vero e proprio faro per la ‘Beneamata’ è Lautaro Martinez, scelto in estate come capitano dell’Inter dopo gli addii di Brozovic e Skriniar e che sta rispondendo in campo a suon di grandi prestazioni.

Inter, addio choc: Lautaro è a rischio addio

La crescita dell’ex Racing è stata esponenziale e non è passata inosservata: come in passato, adesso torna a suonare l’allarme per un clamoroso addio. Dopo i tentativi di Atletico Madrid e Barcellona sfumati in più di una circostanza, adesso c’è un’altra società pronta a fare folle per il ‘Toro’.

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’ si tratta del Chelsea che, dopo un’annata diffiicle, continua a ricercare un grande centravanti che garantisca parecchi gol al neo manager Pochettino. Proprio l’ex Tottenham avrebbe inserito in cima alla lista Lautaro, ritenendolo l’uomo giusto per guidare l’attacco dei ‘Blues’. Nonostante Nkunu, Broja e Nicolas Jackson, Lautaro è il nome scelto dai londinesi per il prossimo futuro: probabilmente a giugno.

L’Inter, d’altro canto, forte del contratto firmato dalla punta fino al 30 giugno 2026 proverà a opporre resistenza. Ma davanti ad un’offerta folle di almeno 150 milioni di euro, anche Marotta non potrebbe fare altro che valutare un addio del bomber campione del mondo.

In questo caso, si tratterebbe probabilmente della cessione più remunerativa nella storia nerazzurra: staremo a vedere se il Chelsea arriverà a tanto pur di accontentare Pochettino.