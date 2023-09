Scollatura esagerata: Annalisa lascia senza parole

La cantautrice torna a brillare sul suo profilo Instagram con uno scatto davvero piccante: mascella spalancata per Annalisa

Annalisa Scarrone, in arte semplicemente Annalisa, è una cantautrice che da ormai diversi anni monopolizza le classifica del panorama musicale italiano. È nata in provincia di Savona, a Carcare, il 5 agosto 1985 e la sua carriera è ancora oggi un continuo crescendo.

‘Nali’, titolo del suo primo album nonchè nomignolo al quale è molto affezionata, è esplosa grazie alla partecipazione all’edizione 2010 di ‘Amici di Maria De Filippi‘. Nel talent show, che ancora oggi accogliere i migliori prodigi di danza e canto di tutta Italia, la vide spiccare il volo tra elogi importanti sia dai giudici che dai professori. E da lì in poi (Annalisa si piazzò seconda) non si è fermata più.

Nel 2011 ha pubblicato il suo primo disco intitolato ‘Nali’: sul web, ed in particolar modo sui social come Instagram dove conta addirittura 1,9 milioni di fan, è uno dei personaggi più amati e seguiti dell’ultimo decennio. Le sue foto davvero sexy non fanno altro che attrare milioni di italiani che proprio non riescono a resistere alla sua incredibile bellezza.

Diversi i premi che ha accumulato negli anni: ‘Mtv Music Awards’, ‘Wind Music Awards’ nonchè numerosi platini e dischi d’oro. Il suo tour ha attirato l’attenzione di tutti durante l’estate, con tutte le tappe che hanno registrato il sold out: anche la più attesa, quella del prossimo 4 novembre di scena al Forum di Assago a Milano.

Annalisa show: la scollatura è vietata ai minori

‘Bellissima’, ‘Mon Amour’ e ‘Disco Paradise’ sono solo alcune delle hit firmate dalla cantautrice, in quest’ultimo caso insieme a J-Ax (Articolo 31) e Fedez. Il 29 giugno si è sposata con il manager Francesco Muglia, in una cerimonia in gran segreto, poi ripetuta davanti ad amici e parenti (e alla stessa Maria De Filippi) in Liguria il 1 luglio.

Sui social Annalisa è una vera e propria regina e la sua ultima istantanea non ha lasciato scampo proprio a nessuno. La cantautrice ha scritto un lungo messaggio su Instagram nel quale ringrazia i suoi fan per il sostegno, visto che ‘Bellissima’ è diventato quadruplo disco di platino e che il tormentone in questione è rimasto in classifica per oltre un anno. Un traguardo storico, visto che nessuna cantante donna ci era riuscita prima.

Ma l’ex concorrente di ‘Amici’ ha finito per monopolizzare l’attenzione più per la foto che ha pubblicato che per il sentito ringraziamento. Annalisa si è mostrata stesa per terra, lungo e strettissimo pantalone nero ma soprattutto soltanto in reggiseno, con un dècolletè che ha lasciato tutti spiazzati e allo stesso tempo estasiati.

La scollatura profondissima non lascia minimo spazio all’immaginazione ed i fan, nei commenti, si sono sbizzarriti nei commenti di ogni sorta: parecchi anche oltre i limiti. Ma non c’è dubbio che la bellezza della cantautrice ligure abbia fatto un altro centro, l’ennesimo, con il web che non può proprio fare a meno di amarla alla follia.

Curve intriganti, un fisico da urlo ed una bellezza che proprio mai sfocia nel volgare: per Annalisa, solo tanti applausi.