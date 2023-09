90 milioni per Leao: doppio assalto al portoghese

Tornano a farsi sentire le voci di calciomercato relative al futuro del gioiello del Milan Rafael Leao: due top club puntano il portoghese

Il Derby della Madonnina perso in quel modo fa ancora male. Contro l’Inter la squadra guidata da mister Stefano Pioli si è resa protagonista in negativo di una prestazione a dir poco da dimenticare, che ora potrebbe lasciare degli strascichi nei mesi a venire.

Ci sta alzare bandiera bianca di fronte a quella che probabilmente rappresenta la compagine più forte del campionato di Serie A, ma si fa fatica ad accettare una sconfitta del genere. L’animo dei tifosi del Milan, difatti, è stato messo a dura prova e l’entusiasmo nell’ambiente è calato di botto.

Ne risente in primis il gruppo rossonero, che anche contro il Newcastle di Eddie Howe, al debutto in Champions League, non ha giocato una buona partita, anzi. Olivier Giroud e compagni hanno tenuto per quasi tutta la contesa il pallino del gioco in mano, ma senza mai riuscire a scalfire la barriera bianconera degli avversari inglesi.

E nel finale il ‘Diavolo’ ha pure rischiato di subire una beffa che avrebbe generato parecchio rumore. I calciatori si sono affidati più alle azioni personali che alle manovre corali a cui ci avevano abituato nelle prime gare di Serie A. Diversi protagonisti, inoltre, hanno deluso ampiamente le aspettative nella serata di martedì 19 settembre, in particolare Rafael Leao.

L’attaccante portoghese è apparso decisamente svogliato e quasi privo di cattiveria agonisti all’interno del rettangolo verde di gioco. Senza le sue accelerazioni devastanti, il Milan fatica molto di più in attacco e questo dettaglio è abbastanza evidente. Ogni tanto Leao dà la sensazione di sparire in sostanza dal campo. Poi magari a tratti ricompare, però a volte non basta.

Calciomercato Milan, l’ombra di Real e Liverpool su Leao: firma da 90 milioni

È sicuramente un limite del gioiello classe ’99, il quale comunque continua a piacere parecchio a numerosi top club europei. A tal proposito, stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, il talento lusitano sarebbe nel radar di Real Madrid e Liverpool.

Sia i Blancos che i Reds di recente hanno detto addio a profili molto importanti per quanto concerne i propri reparti offensivi. Il riferimento è, ovviamente, a Karim Benzema e Roberto Firmino. In più, Mohamed Salah resta nel mirino dell’Arabia Saudita, che potrebbe rifarsi avanti già a gennaio per prelevare il cartellino del fuoriclasse egiziano. Spagnoli e inglesi, dunque, vorrebbero intervenire sul fronte mercato dalla trequarti in giù.

Leao stuzzica la loro fantasia, però di certo non si tratterebbe di un’operazione economica. Il 24enne presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2028 e la sua valutazione si aggira intorno ai 90 milioni di euro. Il Milan di base considera l’ex Lille incedibile, ma di fronte ad un’offerta così sostanziosa potrebbe rivedere i suoi piani. Real Madrid e Liverpool ci pensano.

