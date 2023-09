Hamilton-Vettel clamoroso: annuncio da brividi

Il quattro volte campione del mondo si è presentato a Suzuka per un’iniziativa speciale. L’approvazione di Hamilton

Nel weekend del Gran Premio di Giappone si è rivista nel paddock una delle figure più importanti della storia recente della Formula 1. Stiamo parlo del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, ex pilota di Williams, Red Bull, Ferrari ed Aston Martin. Il tedesco ha appeso il casco al chiodo al termine della passata stagione, ora si gode il tempo libero e porta avanti diverse iniziative attiviste.

Ed è proprio per una speciale iniziativa che Vettel si è presentato nel paddock di Suzuka: la costruzione di un hotel per le api, prontamente realizzato nei pressi della curva 2 del circuito giapponese. Il tedesco ha spiegato che il suo obiettivo è la sensibilizzazione sul tema della biodiversità. Il fatto ha riscontrato l’approvazione di tutti, in particolare quella di Lewis Hamilton, altro pilota sempre molto a questa tipologia di tematiche.

Intervenuto in conferenza stampa, Hamilton ci ha tenuto a spendere parole al miele per il vecchio rivale, sottolineando l’importanza di dare il buono esempio alle giovani generazioni. “Penso che sia fantastico che Seb sia tornato questo fine settimana, si è seduto e abbia parlato a tutti i piloti dei suoi piani”, ha detto il sette volte campione del mondo.

Hamilton ha quindi lodato l’iniziativa: “È fantastico che abbia trovato il suo scopo e, ad essere onesti, nella storia di questo sport non conosco nessun altro pilota che sia mai stato così schietto o che abbia mostrato una vera attenzione per il mondo che c’è al di fuori di questo micro-cosmo in cui viviamo. È bello che stia utilizzando la sua piattaforma“, ha aggiunto il numero 44 della Mercedes.

Lewis si è poi soffermato sul ruolo cruciale che Seb potrebbe assumere nell’ispirazione dei giovani appassionati di Formula 1, nonché degli altri protagonisti del Circus. “Spero sempre che con le sue azioni ispiri gli altri piloti a fare qualcosa. Magari ognuno in una propria area di competenza. Ma tutti noi dobbiamo unirci in questo mondo per avere un impatto positivo, per diffondere amore, per diffondere compassione, per sensibilizzare su molti dei problemi che dobbiamo affrontare”, ha concluso il britannico. Parole che aprono le porte a possibili iniziative congiunte nel prossimo futuro.

Due grandi campioni uniti dai successi e dalla stima reciproca: parole da brividi di Hamilton per Vettel.