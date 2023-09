Inter sotto assedio: duello tra top club per Dimarco

Pronta una proposta indecente in arrivo per l’Inter: il futuro di Dimarco è in bilico con due top club pronti a tutto per averlo

Tremano i tifosi dell’Inter che potrebbero vedere un loro beniamino vestire un’altra casacca che non sia quella nerazzurra. Non vanno esclusi contatti futuri tra il club interista e due big europee, che al momento starebbero pensando ad un esterno di Inzaghi.

Dimarco è nel mirino di due squadre della Premier League pronte a fare follie pur di acquistarlo da subito. Il Manchester City di Guardiola e il nuovo Chelsea di Pochettino sono entrambe alla ricerca di un laterale sinistro mancino che possa fornire gol, assist e prestazioni di qualità e al momento il nome di Federico Dimarco potrebbe finire in cima alla lista dei desideri.

L’Inter non ha ancora ricevuto alcuna offerta ufficiale dall’Inghilterra e prende le distanze da questa possibile trattativa, eppure non vanno sottovalutati possibili interessamenti sia della squadra di Guardiola che dei Blues per Dimarco.

Si infiamma il mercato: Dimarco verso l’addio?

Il rapporto fra Dimarco e la tifoseria nerazzurra è uno dei più viscerali al momento in circolazione: un amore reciproco che va oltre le grandiose prestazioni calcistiche e affonda le sue radici nel comune rispetto della stessa maglia.

Queste certezze potrebbero venire a meno qualora City e Chelsea decidessero di mettere mano al loro portafoglio e accontentare economicamente le richieste elevatissime dell’Inter per strappare l’esterno della Nazionale.

Guardiola sta cercando un laterale difensivo che abbia spiccate doti offensive. Dopo la partenza di Zinchenko, in quel ruolo sono stati adattati Gvardiol e Aké ma con compiti prettamente difensivi. Dall’altra parte Pochettino sta cercando di regalare un’identità al nuovo ciclo del Chelsea, fatto tanti giovane molto costosi e poche certezze: l’arrivo di Dimarco gli fornirebbe un’aiuto nel suo processo di rinnovamento vincente, che per ora stenta a decollare.

L’Inter aspetta ma non si siederà al tavolo delle trattative per offerte inferiori ai 40 milioni, sebbene pare improbabile che Zhang possa accontentarsi solo di questa cifra per un giocatore anima dell’Inter nello spogliatoio e in campo. Intanto Inzaghi si coccola il suo talento, che ultimamente si è anche imposto come laterale sinistro titolare della Nazionale di Spalletti e che a detta di tutti sembra seriamente intenzionato a terminare la propria carriera con l’amore della sua vita: l’Inter.