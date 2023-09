Affare fatto, firma con l’Inter: che colpo

By

Le ultime notizie in casa Inter portano novità su un affare ormai praticamente fatto, con la firma ad un passo, ecco il colpo dei nerazzurri…

Movimenti da parte della società interista, uno dei giocatori maggiormente rappresentativi sta per firmare il contratto, definendo in questo modo il suo futuro legato in modo indissolubile allo storico club.

Sul campo, la squadra è partita con il piede giusto, gli uomini di Simone Inzaghi sono intenzionati a trovare continuità per tutta la stagione, cercando di difendersi in ogni competizione in cui vi prende parte.

La caccia alla seconda stella è ben nota, anche se vi è da difendere due titoli, come la Coppa Italia e la Supercoppa, senza dimenticare lo splendido cammino in Champions della passata stagione. Per cercare di tenere il passo in tutte le competizioni, l’Inter dovrà necessariamente passare dai suoi uomini migliori.

Firma con l’Inter: tifosi in estasi per Lautaro

A partire dal capitano, vale a dire Lautaro Martinez, il quale ha iniziato la stagione laddove aveva lasciato quella seguente, a suon di prestazioni importanti e di gol, nella sua prima annata con la fascia.

Lo scorso fine agosto ha compiuto 26 anni, entrando nella fase centrale della carriera, vista la nuova responsabilità affidata dal club nei suoi confronti, la sua figura è diventata ormai centrale, a livello di trascinatore dei suoi compagni di squadra e come realizzatore, entrando nella cerchia ristretta di calciatori interisti ad aver realizzato almeno 100 reti. Da risolvere, però, vi è la situazione contrattuale, ma emergono novità in tal senso.

Il contratto è in scadenza nel giugno 2026, quando con la sua Nazionale argentina cercherà di difendere il titolo iridato nel Mondiale da disputare tra U.S.A, Canada e Messico, ma vi sono intenzioni di discuterlo nelle prossime settimane. Anche se il termine è ancora lontano, le parti si trovano in continuo contatto per allungarlo e portare il Toro sempre più ad essere una bandiera della Beneamata.

Secondo quanto trapelato da un articolo di questi giorni de La Gazzetta dello Sport, entro la fine dell’anno la società incontrerà l’entourage del giocatore per trovare un accordo su un prolungamento del contratto fino al 2028 ed un adeguamento verso l’alto. Ricordiamo come attualmente l’argentino percepisca 6 milioni di euro l’anno, ma tra le parti ci sarebbero tutte le intenzioni per portare Lautaro Martinez ad essere l’uomo chiave dell’Inter nel presente e nel futuro della squadra.