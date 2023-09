Camilla Giorgi da capogiro, lo scatto notturno manda tutti in visibilio

Camila Giorgi, non brillantissima sul rettangolo di gioco, spopola sui social con l’ennesimo scatto che esalta la sua bellezza

Se non fosse dotata del talento che comunque tutti le riconoscono – al di là di una cronica reiterazione dei propri difetti, al di là di un’incostanza che la contraddistingue, ed andando oltre i magri risultati di un 2023 deludente – potrebbe fare a tempo pieno l’influencer. La regina dei social nel tennis italiano. Titolo che in parte già le si addice considerando lo smisurato successo che ottiene grazie alle condivisioni sui suoi account.

Camila Giorgi non è mai stata una che si è fatta pregare nell’utilizzo dei moderni strumenti di diffusione sul web, conditi, nel suo caso anche da scatti che dal punto di vista strettamente estetico fanno impazzire i fan. Sarà che la sua bellezza e il suo fascino non possono davvero essere nascosti. Le basterebbe postare una sua foto mentre fa colazione, per destare l’attenzione del pubblico maschile, che da tempo l’ha eletta a sex symbol dello sport italiano.

Figuriamoci cosa è accaduto nel tempo quando Camila, che davanti all’obiettivo mostra una naturalezza pari a quella con la quale colpisce le palline da tennis, ha iniziato a condividere shooting non esattamente ‘neutri’. Gonnelline, tacchi alti, completini intimi da capogiro, outfit sportivi che esaltano il suo fisico da urlo: tutto questo è Camila Giorgi sui social. Il successo è assicurato, come dimostra anche l’ultima istantanea gentilmente concessa dalla nativa di Macerata.

Camila Giorgi, altro shooting da sogno: fans impazziti

Eccola, apparentemente distratta, posare davanti ai fotografi sfoggiando un completino fiorato che è tutto un programma. L’immancabile decollète si accompagna alla leggiadria della sua figura e della sua silhouette. Che al solito non passa inosservata. Le gambe sono in bella evidenza anche grazie al vestito, che sale vertiginosamente verso il punto vita.

Una visione davvero celestiale – in tinta col colore del completo, appunto- che i fans hanno oltremodo apprezzato. La popolarità di Camila, che non va assolutamente di pari passo con i suoi risultati sportivi, è in continuo aumento. Siamo alla stratosferica quota di 733mila followers su Instagram. E il conteggio non sembra arrestarsi.

In attesa che la bella marchigiana possa battere un colpo nelle kermesse a cui parteciperà da qui a fine anno – il 2023 conta una sola affermazione finale, quella al torneo di Merida dello scorso febbraio – la 31enne fa bella mostra di sè anche grazie alle splendide collezioni disegnate dalla mamma, che si traducono negli outfit griffati Giomila.

Già, distinguersi attraverso il marchio di famiglia rappresenta la sublimazione di un percorso che la vede spopolare su tutti i livelli.