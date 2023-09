Il Milan anticipa tutti: 40 milioni per il si

Il mercato del Milan può già infiammarsi: Moncada e Furlani pronti al colpaccio, 40 milioni e sarà rossonero

Il mese di ottobre offrirà al Milan di Stefano Pioli quattro match davvero importanti che, sia in Serie A che in Champions League, potrebbero descrivere il percorso del ‘Diavolo’ da qui a qualche mese.

Borussia Dortmund, Juventus, PSG e Napoli: un quartetto davvero complicato da gestire per i rossoneri che in questa stagione, a tratti, hanno mostrato un grande calcio. Ci sarà da sudare, visto che superare il girone europeo rimane sì alla portata ma comunque complicato per la squadra rossonera: allo stesso tempo la concorrenza nella corsa al prossimo Scudetto rimane più folta e viva che mai.

Le attenzioni della società di Gerry Cardinale ricadranno presto, inevitabilmente, sulle prossime scelte da compiere in sede di calciomercato. Non è affatto un mistero che per un futuro non troppo lontano il Milan sia a caccia di cambiamenti di un certo peso nel reparto avanzato. A lungo, durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, il ‘Diavolo’ ha tentato di regalare Taremi a Stefano Pioli per il ruolo di vice Giroud.

Gli accordi economici con la punta iraniana non sono mai arrivati ed è così che nelle ultime ore di agosto la società di via Aldo Rossi si sia trovata costretta a ripiegare su Luka Jovic. L’ex Fiorentina non ha avuto ancora l’impatto sperato e soprattutto, per caratteristiche, non rappresentava la prima scelta di Moncada e Furlani.

Bomber in Serie A: il Mian sborsa 40 milioni

Il Milan ha bisogno di un bomber di razza che, con la probabile partenza a zero di Giroud, possa guidare l’attacco rossonero a partire dalla stagione 2024/25. In tal senso, ormai da settimane, sono numerosi i nomi che girano per la gioia dei tifosi milanisti: la dirigenza, però, sembra orientata a spiazzare tutti con un nome davvero sorprendente.

Occhi in Serie A dove un classe 2000 come Nikola Krstovic potrebbe davvero fare comodo a mister Pioli per la prossima stagione. Il 23enne montenegrino, arrivato a Lecce per poco più di 3 milioni di euro, è adesso una delle stelle del campionato italiano dove ha già segnato 3 reti in 5 partite di campionato. L’ultima contro il Monza, su rigore, lo scorso 17 settembre. I giallorossi, in questo momento, si godono il gioiello ex Dunajska Streda ma sanno bene come tra qualche mese la possibiltà di vedere diverse big interessate a Krstovic sia concreta.

Il Milan, per evitare rilanci, è pronto ad anticipare la concorrenza in vista di giugno arrivando ad offrire al club salentino una cifra importantissima: 40 milioni di euro cash. I rapporti tra i club, dopo il prestito di Colombo l’anno scorso, rimangono ottimi. Non è quindi escluso che il giocare d’anticipo da parte del ‘Diavolo’ possa portare alla fumata bianca per l’estate che verrà.