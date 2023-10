Un campione del mondo all’Inter: che coppia con Lautaro

La società nerazzurra è sempre più consapevole. Serve qualcosa in più per il reparto offensivo del club, un acquisto di talento.

Nell’ultima giornata di serie A l’Inter ha espugnato Salerno con un netto quanto roboante 4 a 0. Al netto di un risultato abbastanza clamoroso il match è stato molto più difficile del previsto e l’Inter ha avuto difficoltà fino alla prima ora di gioco: solo l’ingresso di Lautaro Martinez ha cambiato i giochi e regalato il successo alla formazione di Simone Inzaghi.

Il ‘Toro’ è il capocannoniere assoluto della Serie A, ed è sempre più importante nelle dinamiche dei vice-campioni d’Europa. Allo stesso tempo i quattro gol di Lautaro rappresentano un bene e un male per il club: l’Inter ha un talento assoluto in attacco, ma tra i tifosi c’è la preoccupazione, Lautaro non può giocarle tutte e intanto la squadra fatica a segnare senza l’argentino.

Arnautovic e Sanchez sono alle prese con costanti problemi fisici, dovuti soprattutto all’età che avanza e per questo non vengono ritenute ‘riserve’ adeguate. Inzaghi ci punta, ma il club sa che serve qualcosa in più, soprattutto per una squadra con ambizioni di scudetto e che vuole andare avanti in Europa. Thuram convince ma non è un bomber, gioca molto per la squadra ma non segna tantissimo. 8 presenze stagionali e 2 sole reti testimoniano questo aspetto. Per questo la dirigenza nerazzurra si guarda intorno.

Inter, colpo a sorpresa per l’attacco: idea Almada

Il calciomercato di gennaio è ancora lontano, ma la dirigenza nerazzurra si guarda intorno e avrebbe messo nel mirino un talento di fama mondiale. Secondo quanto riporta ‘Todofichajes.com’ l’Inter sarebbe intenzionata a presentare un’offerta per il talento argentino Thiago Almada. In passato il calciatore è stato addirittura paragonato a Leo Messi, ora il giocatore milita in Mls, attratto dai soldi del club di Atlanta.

Almada ha vinto anche l’ultimo Mondiale – in squadra proprio con Lautaro Martinez – con il giovane che ha disputato solo cinque minuti, ovviamente oscurato dalla presenza in rosa nel suo ruolo di Lionel Messi. L’Inter però ci crede, i costi sono alti ma non altissimi e Almada può diventare un vero ‘craque’.

Con la maglia degli Atlanta Almada ha collezionato 58 presenze e 17 reti, oltre a tantissimi assist, e l’Inter monitora la sua situazione. Il calciatore è un colpo importante e bisogna valutare il possibile arrivo, a gennaio o eventualmente e più probabilmente nel mese di giugno. L’Inter cambia nuovamente il suo attacco.