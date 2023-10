Marquez choc, rivelazione senza precedenti: niente sarà più come prima

Marc Marquez non manca mai di stupire, il pilota spagnolo è tornato protagonista e non solo per il piazzamento nell’ultimo Gp

Il pilota iberico a 30 anni punta su una nuova fase della sua carriera, sente ancora di poter dare tanto a questo sport e ha preso una decisione che non mancherà di fare discutere i tanti appassionate delle corse motoristiche.

La Moto Gp è nella sua fase saliente, la lotta si fa sempre più incandescente. Di certo, uno dei più positivi nell’ultimo weekend è stato Marc Marquez, terzo in Giappone dietro Martin e Bagnaia. Un bel colpo d’ali dell’iberico, che ha festeggiato il podio con grande entusiasmo, e facendo rivedere quegli scatti che lo avevano reso senza dubbio celebre negli anni passati.

Sta dimostrando di non essere un pilota sulla via del tramonto e quanto trapelato porta a cambiare le carte in tavola, il suo futuro ha una svolta e i tifosi ora sono pronti a capire cosa accadrà in casa Honda.

Marquez sicuro, decisione presa

Otto volte campione del mondo, lo spagnolo ha ancora tanta fame in pista. Lo dimostra facendo girare la moto al massimo, come accaduto in Giappone, e con le scelte da fare per il futuro. Ancora non ha deciso cosa fare ufficialmente, ma c’è già uno spoiler importante di Luigi Dall’Igna, direttore generale della Ducati che ha confermato di fatto cosa accadrà: Marquez potrebbe guidare una Ducati non ufficiale, dal 2024 ci sarà questo passaggio.

Quanto trapelato già in passato sta trovando così una conferma, ne parla anche uno dei maggiori interessati, che ha dichiarato come Marc Marquez ha lasciato senza dubbio una traccia importante nel mondo del corso. Ed è pronto ora per una nuova sfida come evidenziato a ‘Sky Sport Motgp’: “Marquez vuole salire su una Ducati e questo fa piacere. Ha deciso di lasciare la Honda per salire su una Ducati non ufficiale, questo sottolinea a maggiore ragione come vuole solamente la nostra moto e questo è davvero importante”.

Qualcosa da definire, tra rescissioni con la Honda e nuovo accordo in Ducati, quali saranno i problemi? Dall’Igna ha smorzato gli entusiasmi crescenti sottolineando anche come Marquez sia un pilota ingombrante per tanti motivi, chiaramente punterà su una Ducati non ufficiale per accentrare molto su di sé.

Sarebbe un problema o un’opportunità avere lo spagnolo? Dall’Igna mostra i dubbi: “Sicuramente c’è la preoccupazione che possa rompere qualche equilibrio che c’è all’interno di tutte le squadre Ducati, ma questo può fare parte del gioco. Dobbiamo essere noi bravi a gestire tutto quanto”.