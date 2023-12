Venezia e Parma, weekend della fuga? Vanoli e Pecchia ci credono

Molti si stanno domandando se Parma e Venezia saranno le due promosse in via diretta in Serie A.Tanti indizi e anche tante prove sono state fornite dalle due formazioni. La truppa di Vanoli e quella di Pecchia si somigliano parecchio anche nei numeri: lagunari con 25 gol realizzati e 12 subiti, ducali che replicano con 29 reti totalizzate e 13 al passivo. Squadre aggressive che fanno dell’intensità e del dinamismo l’ingrediente di gioco prediletto. Il Parma ha giocato anche un grande primo tempo (e non solo) in Coppa Italia contro la Fiorentina, subendo la rimonta della viola ma dominandola a più riprese.

Ecco perché siamo in un momento decisivo della stagione, per poter consolidare la fuga a due. Il Parma ospiterà un Palermo con Corini all’ultima spiaggia, mentre il Venezia andrà a Cremona. Due appuntamenti molto complicati che forniranno ulteriori indizi ai rispettivi cammini.

Niccolò Anfosso