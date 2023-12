Nuovo 10 per la Juve: arriva con lo scambio

Nuovo 10 per la Juventus: il talento potrebbe a sbarcare a Torino con la formula dello scambio

La Juventus sta volando in campionato e si trova a sole due lunghezze dall’Inter, ma allo stesso tempo sa che ha bisogno di maggior qualità in rosa per poter lottare con i nerazzurri fino al termine della stagione.

La sessione invernale di mercato è ormai vicinissima ed i bianconeri sono a caccia delle famose opportunità che possano permettere di alzare il livello della propria rosa senza spendere troppo. Uno degli obiettivi principali è Jadon Sancho che è ormai fuori dal progetto del Manchester United ed è un’opzione che attrae molto la Juventus. Tuttavia, oltre ai bianconeri, anche il Borussia Dortmund è sulle tracce dell’inglese ed i gialloneri sarebbero in vantaggio nella corsa al giocatore.

Oltre Sancho, nella lista della spesa della Juventus c’è anche un talento che a Torino è sempre piaciuto moltissimo, ovvero Rayan Cherki del Lione. Il club francese sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua storia ed è a caccia di rinforzi per venire fuori dal suo momento complicato. Per questo motivo, Lione e Juventus potrebbero mettere insieme un’operazione di scambio che coinvolga un giocatore che ai francesi piace molto, ovvero Kenan Yidiz.

Juventus, il Lione punta Yildiz: possibile scambio con Cherki

Nel mercato invernale bisogna essere bravi a sfruttare ogni opportunità che offre ed è proprio ciò che ha intenzione di fare la Juventus. Il club bianconero è in cerca di innesti che possano alzare la qualità della rosa non spendendo molto ed uno di questi potrebbe essere rappresentato da Rayan Cherki del Lione.

Il club francese, attualmente ultimo in Ligue 1, pure è a caccia di rinforzi e nel suo mirino è finito Kenan Yildiz che è scontento delle pochissime occasioni concessegli in prima squadra. Sfruttando il malcontento del giocatore turco, il Lione starebbe pensando di proporre alla Juventus uno scambio mettendo proprio sul piatto Cherki.

L’attaccante francese è sempre stato un pallino tanto della Juventus quanto di Giuntoli e qualora il Lione dovesse decidere davvero di offrirlo per Yildiz i bianconeri potrebbero pensarci. Va detto, però, come la Juventus creda molto in Yildiz e non vorrebbe cederlo neppure in prestito, nonostante il turco non sia contento di essere stato rispedito nella Juventus Next Gen dopo alcune convocazioni in prima squadra.

La situazione attorno a Yildiz è dunque da seguire con estrema attenzione e qualora le cose non cambiassero, allora la Juventus potrebbe essere costretta a valutare questo scambio con il Lione. Nonostante Cherki sia considerato un ottimo talento, però, i tifosi bianconeri si augurano che Yildiz possa restare a Torino e che Allegri si decida a dargli lo spazio che merita.