ll Borussia Dortmund ha in mano le sorti del girone F di Champions League. I tedeschi sono gli unici qualificati agli ottavi di finale e hanno messo in fila big ben più quotate, con il successo di San Siro davvero consistente per l’economia conclusiva. A 90 minuti dalla fine i gialloneri hanno in mano il destino delle altre tre squadre del girone. In pochi, probabilmente, l’avrebbero pronosticato. Da vittima sacrificale ad assetto temibile, in attesa del sorteggio di lunedì.

Niccolò Anfosso