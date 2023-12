Milan, colpo dalla Spagna: firma subito, il presidente conferma

Furlani e Moncada sono pronti a regalare a Stefano Pioli qualche nuovo rinforzo nel prossimo calciomercato invernale, così da andare a completare e rinforzare la rosa del Milan in vista di un’importante seconda parte di stagione.

A fronte di questo nel corso di questi mesi i due dirigenti rossoneri si sono mobilitati andando alla ricerca di profili che potessero fare al caso del progetto tecnico del diavolo, scegliendo alla fine di puntare su un giovane prospetto della Spagna, che salvo incredibili colpi di scena diventerà il primo acquisto del Milan nel prossimo calciomercato.

A confermare quest’operazione lo stesso presidente, che con le sue dichiarazioni ha difatti avvicinato il giocatore ai rossoneri.

Calciomercato Milan, colpo dalla Spagna: annuncio del presidente

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che nelle prossime settimane spingerà per regalare a Stefano Pioli il primo innesto di gennaio in vista di una seconda parte di stagione dove il diavolo deve provare a rientrare nella corsa scudetto, oltre che vincere l’Europa League.

Nonostante la squadra pare essere abbastanza completa, il Milan a gennaio farà sia un attaccante che un difensore, con la difesa che alla fine potrebbe essere il primo reparto ad essere rinforzato, come confermato anche dalle ultime notizie trapelate da Casa Milan, e non solo.

José Miguel Lopez Catalan, vice presidente del Real Betis, ha infatti parlato al programma ‘La Jugada‘ confermando non solo le voci di addio di Juan Miranda, ma dando anche una speranza al Milan di poterlo ingaggiare già a nel prossimo calciomercato invernale dicendo: “Se arriva una maxi offerta è giusto che accetti“.

Miranda verso il Milan: invano il tentativo di rinnovo del Betis

Juan Miranda si avvicina sempre di più al Milan, ed anche il Real Betis ha indirettamente confermato questa indiscrezione. Ai microfoni de La Jugada, infatti, il vice presidente degli andalusi ha detto che questa potrebbe rappresentare essere una decisione importante per il proseguo della carriera del classe 2000, che nonostante i diversi tentativi del club ha deciso di non rinnovare col Betis.

Ovviamente le cose da qui alle prossime settimane potrebbero cambiare, ma José Miguel Lopez Catalan ha detto: “Noi speriamo rinnovi col Betis per tanti anni, ma con uno stipendio doppio o triplo è giusto che Juan vada via. Al momento non sappiamo ancora nulla, davvero, ma possiamo assicurarvi che è una mera questione di stipendi“.

Non solo Milan, anche un’altra big su Miranda

A quanto pare il Milan non sarebbe l’unico club sulle tracce di Juan Miranda, considerato che José Miguel Lopez Catalan ha svelato l’interesse anche del Borussia Dortmund per il laterale classe 2000. Al momento, comunque, le ultime indiscrezioni lasciano credere che il diavolo resti comunque il club in vantaggio su Miranda, ma c’è da stringere i tempi per evitare di rimanere con un pungo di mosche in mano.