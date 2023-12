Inter, un pupillo per Inzaghi: Cuadrado lascia tutto e va via

Tra gli acquisti messi a segno l’estate scorsa dalla premiata ditta Marotta-Ausilio, uno dei pochi ad aver fallito in casa Inter è Cuadrado

L’ultima campagna acquisti estiva dell’Inter è stata un grande successo. Tanti volti nuovi hanno varcato i cancelli di Appiano Gentile e quasi tutti stanno offrendo un contributo importante, se non addirittura decisivo, al primato in classifica della squadra di Simone Inzaghi.

C’è anche chi però non è riuscito finora ad incidere come si sperava. Ad esempio i due attaccanti di scorta: Arnautovic e Alexis Sanchez non si stanno rivelando all’altezza dei due super titolari, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Anche il discusso Juan Cuadrado però, arrivato in nerazzurro a parametro zero tra le polemiche, non è stato finora granché utile alla causa nerazzurra.

Beppe Marotta sperava che l’esterno colombiano sotto la guida di un tecnico determinato e brillante come Simone Inzaghi potesse offrire un contributo significativo a un’Inter che mai come quest’anno punta con decisione alla conquista del ventesimo scudetto. Ma l’ex bianconero ha deluso, anche perché frenato da alcuni acciacchi fisici che ne hanno condizionato il rendimento.

Ma la notizia dell’intervento al tendine d’Achille a cui Cuadrado dovrà sottoporsi a gennaio e che lo terrà lontano dai campi per i successivi tre mesi obbliga, di fatto, la società ad intervenire sul mercato di gennaio. La ricerca di un nuovo laterale destro è dunque diventata una priorità assoluta, come ribadito sia da Ausilio che da Marotta poche ore fa.

Inter, Cuadrado fuori fino ad aprile: Inzaghi ha già scelto il sostituto

Simone Inzaghi avrebbe già espresso in tal senso una sua preferenza: il prescelto sarebbe l’attuale terzino destro della Lazio, Manuel Lazzari, che proprio nel finale del match perso dai biancocelesti contro l’Inter è stato espulso per proteste. Detto questo, l’ex gioiello della Spal è un pupillo del tecnico piacentino che già lo volle a tutti i costi proprio quando sedeva sulla panchina laziale.

Lazzari avrebbe già detto sì a un possibile trasferimento a Milano, ma trovare l’accordo con il presidente Lotito non sarà facile. Il patron della Lazio chiede una cifra non inferiore agli otto milioni di euro, troppo per le attuali possibilità dell’Inter.

Marotta e Ausilio dovranno lavorare di fantasia cercando di impostare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto, o magari obbligo, di riscatto. Simone Inzaghi però insiste: Lazzari è senza dubbio la sua prima e finora anche unica scelta.