Napoli, disastro in Coppa Italia: Mazzarri è già nel mirino dei tifosi

Serata disastrosa in casa Napoli, che esce per il secondo anno consecutivo agli ottavi dalla Coppa Italia. Lo scorso anno l’uscita a sorpresa contro la Cremonese nell’anno dello scudetto, quest’anno il tonfo fragoroso contro il Frosinone 0-4. Un’eliminazione che ha del clamoroso non solo per l’avversario, ma soprattutto per la dimensione del ko. Walter Mazzarri, ieri sera, ha commentato esterrefatto dalla prestazione dei suoi: “Chiediamo scusa, la sconfitta serva da lezione”.

NAPOLI, TROPPA DISCONTINUO: LA COPPA ITALIA É UN DISASTRO

Lo 0-4 del Frosinone al Maradona mette in luce la discontinuità del Napoli. Non è bastato il cambio di allenatore ai partenopei per riprendersi dalla stagione negativa. Da Rudi Garcia a Walter Mazzarri il Napoli continua a faticare. Non solo i problemi difensivi, ma anche quelli di tenuta mentale della gara. Ieri sera gli azzurri non hanno mai saputo reagire. Non ha saputo trovare le contromisure alla difesa ordinata dei frusinati, né all’abilità dei laziali di ribaltare l’azione.

Come se non bastasse nella serata del disastro di Coppa è arrivata anche la serataccia di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano partenopeo nonostante finora in stagione avesse mantenuto un buon livello di prestazione, ieri è stato travolto dalla serata negativa della squadra. Due errori che hanno provocato lo 0-2 e il rigore dello 0-3. La testimonianza di una serata che conferma definitivamente che la sensazione avuta a Bergamo, di un ritorno parziale del Napoli, era stata solo un’illusione. I ko con Juventus, Inter e Real Madrid, le difficoltà col Cagliari e il crollo contro il Frosinone sono la testimonianza che il problema è molto profondo. La sensazione anche sentendo le parole di Mazzarri è che nel Napoli, nel gruppo squadra non ci siano le giuste motivazioni per ripetersi ad alti livelli.

MAZZARRI NEL MIRINO DEI TIFOSI: TRADITO DAI BIG

La squadra è stata duramente contestata da una parte della tifoseria partenopea, dopo l’eliminazione. Walter Mazzarri, dopo settimane di pazienza anche per via del livello degli avversari, è finito nel mirino dei tifosi. Se il dopo Spalletti era complicatissimo per Garcia, per Mazzarri sta diventando un tunnel senza uscita. La squadra sembra non rispondere ai solleciti e, nemmeno l’ingresso dei big Osimhen e Kvaratskhelia, è stato utile a cambiare il Napoli. La Coppa Italia è scivolata via con un’imbarcata storica per il Napoli proprio dopo l’ingresso delle due stelle della squadra.

Mazzarri ha preso una squadra i cui problemi sono di difficile risoluzione. Le lacune preesistenti in precedenza erano state nascoste dal sistema di mister Spalletti, e il calciomercato estivo con la cessione di Kim ha acuito le difficoltà, creando un buco incolmabile nella difesa del Napoli. Le riserve, poi, hanno dimostrato di non essere all’altezza. Difficile fare l’elenco di tutti i problemi del Napoli. La situazione sta precipitando, nonostante il passaggio del turno di Champions League.