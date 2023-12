Esonero ufficiale: arriva il tecnico dei campioni

Il rendimento altalenante nella prima parte di stagione è costato la panchina all’allenatore. Già scelto il sostituito, a sua volta esonerato poco fa

Due vittorie negli ultimi tre mesi e una posizione di classifica a ridosso della zona retrocessione. Non certo il ruolino di marcia che si aspettava la dirigenza a inizio stagione dopo una campagna acquisti da oltre cento milioni di euro.

Una scelta inevitabile quella dell’esonero dell’allenatore, arrivata a ridosso del solito tour de force di impegni nel periodo delle festività natalizie. Steve Cooper non è più l’allenatore del Nottingham Forest. La dirigenza del club inglese lo ha sollevato dall’incarico dopo l’ultima sconfitta in Premier League contro il Tottenham (0-2 al City Ground).

Il Nottingham è diciassettesimo in classifica a cinque punti dal terzultimo posto occupato dal Luton Town, al momento ultima delle retrocesse insieme alle altre due neo promosse Burnley e Sheffield United. Il Forest non vince un match in campionato dallo scorso 5 novembre quando è riuscito a battere, in casa, l’Aston Villa, sorpresa del campionato e seconda in graduatoria a un solo punto di distanza dall’Arsenal capolista.

Cooper esonerato, già scelto il sostituto al Nottingham

Una separazione dolorosa quella tra il Nottingham e l’oramai ex allenatore. Quest’ultimo, infatti, è riuscito nell’impresa di riportare il Forest in Premier League dopo oltre venti anni di assenza. Decisiva la vittoria contro l’Huddersfield nello spareggio playoff di Championship disputato nel maggio 2022.

Il club presieduto dal magnate greco Evangelos Marinakis ha già scelto il sostituto di Cooper. Manca solo l’annuncio ufficiale per l’arrivo per l’arrivo al Nottingham di Nuno Espirito. Quest’ultimo torna subito in panchina dopo l’esonero dall’Al Ittihad, club con il quale ha vinto la scorsa edizione della Saudi Premier Leauge e nel quale militano, tra gli altri, Benzema, Kante e Fabinho.

Espirito Santo è stato esonerato dall’Al Ittihad lo scorso 8 novembre, in seguito a una sconfitta contro gli iracheni dell’Al Quwa nella Champions asiatica. Per l’allenatore portoghese, quella con il Nottingham, sarà la terza esperienza in panchina in Premier League dopo quelle con il Wolverhampton (club che Espirito Santo è salito in Premier dalla Championship) e il Tottenham.

L’esperienza con gli Spurs è durata appena due mesi. Esonerato a fine ottobre 2021, l’allenatore portoghese da Antonio Conte, rimasto poi sulla panchina del Tottenham per un anno e mezzo.

Per Espirito Santo subito tre partite molto importanti. Il Nottingham, infatti, è atteso sabato prossimo dal Bournemouth, altra compagine di medio bassa classifica, dal Newcastle nel Boxing Day del 26 dicembre e dal Manchester United il 30/12.