Calciomercato: Savic torna in Serie A, prezzo di saldo e svolta nell’affare

In sede di calciomercato arriva la notizia che apre spiragli enormi. Stefan Savic, centrale dell’Atletico Madrid ed ex Fiorentina, può tornare seriamente in Serie A. L’affare subisce una svolta ed una accelerata importante, con il colpo che può arrivare davvero a prezzo di saldo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Alcuni calciatori costruiscono tutta la loro carriera sulla concentrazione, sulla grinta e sulla capacità di lettura. Soprattutto per quel che riguarda i difensori. Tutte caratteristiche, queste, che hanno caratterizzato il percorso in fase difensiva di Stefan Savic. Il centrale è esploso e si è consacrato nel grande calcio alla Fiorentina, ma è poi all’Atletico Madrid che ha conosciuto la definitiva e totale consacrazione. Adesso, però, a sorpresa si possono aprire le porte per il suo ritorno in Serie A. Arriva la svolta inattesa nell’affare e la trattativa può essere condotta in porto davvero a prezzo di saldo. Un profilo, il suo, che farebbe comodo davvero a tante squadre italiane in cerca di centrali difensivi.

L’ex Fiorentina può tornare in Serie A

Come è noto, in Serie A un difensore che ha le caratteristiche dell’ex Fiorentina farebbe comodo praticamente a chiunque. In tal senso, per il suo ritorno in Italia arriva una svolta importante che sa tanto di enorme passo in avanti.

Come raccontato da “Todofichajes.com“, infatti, il giocatore ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con l’Atletico Madrid in scadenza nel 2024. Per questo motivo i colchoneros avrebbero deciso di cederlo già a gennaio per monetizzare. Può arrivare, dunque, davvero a prezzo di saldo, con le porte dell’Italia che potrebbero spalancarsi nuovamente per lui. Andiamo a vedere cifre e pretendenti.

Savic via dall’Atletico Madrid: occasione per la Serie A

Nei 9 anni fino a questo momento trascorsi con l’Atletico Madrid, il centrale montenegrino ha collezionato 272 partite, condite da 3 gol. E’ stato un giocatore a dir poco prezioso per Diego Pablo Simeone ma, complici anche i suoi 32 anni, non è più un titolare inamovibile della rosa. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e per cederlo in inverno i colchoneros chiedono 5 milioni di euro. Un autentico affare per la nostra Serie A. E soprattutto per Milan e Napoli, alla disperata ricerca proprio di un uomo come lui per l’emergenza difensiva che stanno vivendo entrambe queste big. Oltre alla pista italiana, quelle più calde portano in Turchia ed Arabia Saudita.