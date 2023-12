Che cos’è la A22? L’agenzia di comunicazione che vuole fondare la Superlega

By

La A22, la società che promuove la nuova competizione della Superlega, si occupa di consulenza di comunicazione e managemente sportivo. Il CEO è Bernd Reichart, i co-fondatori sono il franco marocchino Anas Laghrari e John Han. Il primo è partner di Key Capital, mentre il secondo fino al 2020 è stato responsabile di investimenti in Europa per conto di Providence Equity Partners, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.

Laghrari, in particolare – spiega la rosea – ha collaborato per la ristrutturazione del Bernabeu partecipando alle trattative per aiutare la sostenibilità finanziaria del Barcellona. Reichart, invece, più di 20 anni fa lavorò alla sponsorizzazione Siemens del Real Madrid. Insomma due figure particolarmente vicine ai due famosi club della Liga. Che continueranno a muoversi nella direzione prevista.