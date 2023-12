Federica Pellegrini, annuncio esaltante su Sinner: è l’ennesima conferma

Federica Pellegrini e la sentenza netta riguardo uno dei campioni italiani più chiacchierati del momento: Jannik Sinner

Lo sport italiano sta riscoprendo una fase molto interessante proprio negli ultimi anni. Dall’atletica al calcio, passando in questi ultimi mesi al Tennis, i colori azzurri sono protagonisti di un processo evolutivo molto interessante che sta toccando diverse discipline. Campioni giovanissimi che stanno portando in alto la bandiera italiana, cosi come fatto da Jannik Sinner in questi mesi.

Il giovani tennista altoatesino è diventato l’idolo di migliaia di tifosi italiani, sta avvicinando a questo sport tantissime persone ed sta collezionando successi davvero importanti. La vittoria della Coppa Davis è la ciliegina sulla torta di una stagione davvero importante, che ha visto Sinner cresce in maniera esponenziale. Proprio questa crescita è il centro di quella che è stata l’analisi di un’altra campionessa dello sport italiano.

Federica Pellegrini per anni è stata una delle donne più rappresentative del nostro paese nello sport mondiale. E cosi proprio lei ha parlato di Sinner, del suo percorso nel Tennis ed ha avanzato anche un paragone molto particolare che riguarda un altro sportivo che sta facendo delle cose molto importanti.

Federica Pellegrini parla di Jannik Sinner: spunta anche il paragone

Thomas Ceccon ha appena 22 anni, nuotatore italiano e già campione del Mondo ai Mondiali di Budapest del 2022 dove ha stabilito il primato mondiale con il tempo di 51″60. Su di lui ci sono le bellezze speranze di tutto il sistema nuoto italiano, e cosi il giovane nativo dei Thiene (in Veneto) è diventato col passare del tempo fulcro di quella ‘new generation’ di sportivi italiani che sta strabiliando tutti.

Tra questi, chiaramente, c’è Jannik Sinner. E’ stata proprio Federica Pellegrini ad accostare questi due giovani campioni nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Stampa’, dove l’ex campionessa ci ha tenuto ovviamente a stendere l’elogio del tennista classe 2001, protagonista indiscusso della seconda parte di stagione per il Tennis mondiale.

“Sinner è come Ceccon: quelli pronti che fanno tutto in progressione costante”, ha detto la Pellegrini. “Magari perdono, ma non sballano. Sinner farà meno fatica di me e Tomba”, ha ancora detto la Pellegrini, tirando in ballo anche sé stessa ed un altro campionissimo dello Sport italiano come Alberto Tomba. “Il tennis è mediatico, io e Alberto siamo partiti da nuoto e sci e diventati simbolo. Ci va carattere”, ha ancora detto la Pellegrini.