Serie A, 17esima giornata: sabato di fuoco con Roma-Napoli! Successi per Milan ed Inter?

Si giocherà tra venerdì 22 e sabato 23 la 17esima giornata di Serie A. Una giornata che anticipa le festività natalizie e che si preannuncia emozionante.

Per il Milan di Stefano Pioli ci sarà la Salernitana, da affrontare all’Arechi. I rossoneri hanno vinto tre delle ultime quattro gare di campionato e sono attualmente terzi con 32 punti. Sono 5 le lunghezze che separano il Diavolo dalla Juventus seconda mentre l’Inter capolista si colloca a +9. I granata, guidati da una vecchia conoscenza della storia rossonera, ovvero Filippo Inzaghi, sono invece ultimi con soli 8 punti: la possibilità che i campani possano evitare la sconfitta, doppia Chance “1X”, vale su Planetwin365 2,73 volte la posta; su Betclic 2,64 e su WilliamHill 2,60.

I rossoneri partono con i favori del pronostico e affronteranno il secondo peggior attacco del campionato (solo 12 reti realizzate per i campani). Reale l’ipotesi che la Salernitana non riesca ad andare a segno: il “No Goal” è quotato a 1,85 su Planetwin365 e WilliamHill con Unibet che lo offre a 1,86. Interessante la quota del risultato esatto 2-0 in favore del Milan, data da Planetwin365 a 7,26 mentre su WilliamHill è a 7 e su Unibet a 6.

Nel pomeriggio di sabato, invece, l’Inter se la vedrà con il Lecce a San Siro. Nerazzurri sempre più soli a 41 punti, frutto di 13 vittorie e due pareggi (solo una la sconfitta all’attivo). I pugliesi sono imbattuti da cinque gare di fila e ora occupano il 12esimo posto con 20 punti.

Il trend dei salentini è disastroso nella Scala del Calcio, con 14 ko negli ultimi 15 incontri. Chissà che la squadra di D’Aversa non possa quantomeno tener testa agli avversari per i primi 45 minuti di gioco: il “Parziale-finale X/1”, su Planetwin365 è a 4,07; su WilliamHill 4 e su Betclic 3,47. Segnaliamo anche l’ “Handicap X (-1)”, ipotizzando un successo per massimo una rete di scarto da parte dei nerazzurri: parliamo di 3,97 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 3,90 e su Betclic 3,88.

Il big match di giornata, però, sarà Roma-Napoli. Il derby del Sole chiuderà il turno con calcio di inizio alle 20,45. Due squadre in leggera flessione, sotto certi punti di vista, che vorranno centrare un successo che darebbe sicuramente tanta motivazione. I giallorossi hanno raccolto solo 25 punti, ma rimangono comunque a pochi punti di distanza dalla zona europea; i partenopei, invece, hanno 27 punti e sono attualmente quinti.

Spesso e volentieri, i capitolini faticano contro gli azzurri. È dal 2019 che la Roma non batte il Napoli: forse anche per questo partono leggermente sfavoriti, dato che un successo dei campioni d’Italia in carica vale 2,54 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,50 e su Unibet 2,40.

Ben quattro degli ultimi cinque scontri diretti si sono chiusi con meno di tre gol totali realizzati. Che possa essere confermato il trend? L’Under 2,5 questa volta è dato a 1,70 su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic è a 1,71. Chissà che la squadra di Mourinho non possa passare in vantaggio al primo tempo, sfruttando il fattore casa: il segno “1” all’intervallo è a 3,60; mentre su WilliamHill 3,25 e su Unibet 3,55.