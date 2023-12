Juventus-Phillips, ci siamo: cosa manca per il si definitivo

Juventus-Phillips, ci siamo. Il nome del centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese è uno dei più papabili per Max Allegri

Non sappiamo ancora se la Juventus farà un mercato ricco a gennaio. Se lo farà l’obiettivo sarà un centrocampista, viste le problematiche di questa prima metà di stagione. La strategia studiata da Allegri e Giuntoli va in questa direzione.

E’ il settore mediano che necessita almeno di un nuovo tassello. Giuntoli e Manna dovranno poi valutare eventuali operazioni in uscita per finanziare il colpo in entrata. Per quanto riguarda il nome del possibile nuovo mediano bianconero l’affare si complica. In queste settimane si sono affiancati alla Juventus nomi di centrocampisti completamente differenti tra loro per età, caratteristiche tecniche-tattiche, costi previsti tra cartellino ed ingaggio.

Giuntoli punta un calciatore di qualità che si possa acquisire con la formula del prestito con diritto di riscatto, rimandando quindi, eventualmente, alla prossima estate l’investimento più importante quando, si spera, vi saranno in cassa anche i proventi per la qualificazione alla ‘sospiratissima’ Champions League.

Un nome che negli ultimi giorni è affiancato con più costanza alla Juventus è quello di Kalvin Phillips, il 28enne centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese. A che punto è la trattativa tra i bianconeri ed i Cityzens?

Juventus-Phillips, ci siamo: le ultime sull’inglese

Nel ricchissimo organico dei Campioni d’Europa del Manchester City sembra non esserci proprio spazio per lui. Pep Guardiola ha altre soluzioni tattiche e per Kalvin Phillips è arrivato il momento di cambiare.

Un prestito per sei mesi, fino al termine della stagione. Con gli Europei di Germania 2024 alle porte il centrocampista inglese non vuole perdere la titolarità all’interno dell’11 dei Leoni d’Inghilterra.

Diversi club della Premier League, Liverpool e Newcastle su tutti, seguono con attenzione l’evoluzione della sua vicenda. Guardiola è d’accordo alla sua cessione in prestito ma assolutamente non in Premier League. Come ci informa ‘calciomercato.com’ il tecnico spagnolo spinge il centrocampista in direzione di Torino, sponda Juventus.

La società juventina non ha ancora preso una decisione definitiva in tale senso. Un solo acquisto sarà possibile e pertanto occorre valutare al meglio quali caratteristiche debba avere il prescelto. Sembra che Allegri nutra qualche dubbio su Phillips.

Gennaio, però, è alle porte. Una decisione è ormai questione di giorni. Se centrocampista deve essere, centrocampista sarà. Chi? Questo, però, lo scopriremo solo vivendo, come recitava il poeta Mogol.