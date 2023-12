Immobile lascia la Lazio a gennaio: destinazione clamorosa

Ciro Immobile potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio: la destinazione per l’attaccante biancoceleste avrebbe del clamoroso

Ciro Immobile di nuovo col futuro in bilico. L’attaccante della Lazio potrebbe partire clamorosamente a gennaio dopo più di sette anni in biancoceleste. Quanto sta accadendo quest’anno sulla sponda biancoceleste del Tevere non lascia dormire sonni tranquilli al centravanti napoletano che adesso inizia a vacillare. Tra situazione disastrosa del club e inciampi personali, i fasti a cui erano abituati i tifosi capitolini sono solo un lontano ricordo.

Probabilmente le due cose sono anche legate: se non gira Immobile, non gira la Lazio. Da qui i pochi gol realizzati in generale, ma a risentirne è l’intera rosa biancoceleste che sembra involuta rispetto ad un anno fa.

Come se non bastasse il recordman e capitano ha dovuto subire forti critiche da una parte della tifoseria (quella dei social) che non gli hanno risparmiato brutti commenti e addirittura esultanze quando non veniva scelto dal 1′. Il tempo sembra passare per tutti, anche per Ciro, ora lontano dalla sua forma migliore.

Immobile lascia la Lazio: destinazione clamorosa già a gennaio

Solo in Champions l’ex Torino è riuscito a fare la differenza in maniera più netta. Ma è altamente probabile che adesso l’attaccante inizierà a guardarsi intorno. La scorsa estate aveva ricevuto due offerte faraoniche dall’Arabia Saudita, entrambe rifiutate. Il capitano voleva giocare la Champions con la Lazio e non voleva perdere la Nazionale. Questa volta le cose potrebbero andare diversamente.

L’offerta che potrebbe arrivare a gennaio è quella dell’Al Ahli, uno dei due club che lo voleva anche la scorsa estate. Si tratta del club in cui militano, tra gli altri, Firmino e Mahrez. Il club saudita è pronto a mettere sul piatto un’offerta importante anche per la Lazio, in modo da convincere non solo Ciro ma anche Lotito a cederlo. Si parla di circa 35 milioni di euro. Il mistero attorno al futuro di Immobile si fa sempre più fitto e nebuloso.

Il capitano biancoceleste aveva rifiutato la scorsa estate ma adesso la situazione è totalmente cambiata per quei motivi sopra indicati e il suo addio a gennaio è da prendere seriamente in considerazione. Se l’Al Ahli dovesse davvero bussare alla porta con questa offerta cosa farebbero Lotito e Immobile? Probabilmente l’affare potrebbe convincere tutti ad accettare.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI