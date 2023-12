Valentina Fradegrada provoca: Instagram in tilt

Con gli scatti natalizi di Valentina Fradegrada, è davvero difficile annoiarsi: visioni spettacolari che stuzzicano la fantasia

I suoi oltre 3 milioni e 200 mila followers ne fanno una delle donne italiane più cliccate su Instagram, una presenza che in molti hanno imparato a conoscere piuttosto bene. Imprenditrice e influencer di spicco, modella dall’eleganza provocante con pochissimi eguali. Valentina Fradegrada raccoglie sempre riscontri considerevoli tra i suoi tantissimi fan.

La 32enne è un personaggio ormai piuttosto conosciuto nel mondo dello spettacolo, del web, del fashion e dell’imprenditoria. Attivissima su vari fronti, anche nel mondo della musica come cantante e producer, Valentina non si ferma mai e ha imparato ad attirare l’attenzione con il suo fare suadente ed esplosivo che non può certamente passare inosservato.

Una donna a tutto tondo, possiamo dire, la cui grande vitalità ed energia non si sono arrestate nemmeno nel corso di un 2023 che si è impronosticabilmente rivelato più complicato del previsto per lei. Piuttosto a sorpresa, è arrivata infatti la rottura con Kevin Prince Boateng, che aveva sposato appena un anno e mezzo fa. Non sappiamo che cosa sia successo con esattezza tra lei e l’ex calciatore ghanese, storico ex di Melissa Satta, di certo le loro strade si sono divise in maniera netta e irrimediabile.

Una rottura che Valentina pare però aver superato, a giudicare dal tenore dei suoi post. Non fa mai mancare la sua carica seducente e intrigante e negli scatti in questi giorni di Natale il suo sorriso parla piuttosto chiaro. E’ già pronta, è sempre pronta, per nuove sfide. E anche a far sognare sempre e comunque gli ammiratori.

Valentina Fradegrada sotto l’albero (e non solo) è una dea: tutto troppo corto, dettagli bollenti

Sotto l’albero di Natale e nella sua casa, mette in mostra vari look uno più provocante dell’altro. In baby doll, in vestito rosso per l’occasione, oppure in un semplice ma efficace maglioncino lungo color bianco, ci fa sempre impazzire.

Impossibile, in questo caso in particolare, non farsi conquistare dalla posa che esalta ogni dettaglio della sua silhouette. Curve suadenti bene in mostra, un vestito talmente corto, praticamente inguinale, da far impennare immediatamente la temperatura.

Uno spettacolo che raccoglie applausi a scena aperta, like e commenti estasiati giungono numerosi come sempre a omaggiarla tra le regine del web.