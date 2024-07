Fernando Alonso tradito: scatta la faida in Formula 1

Un tradimento inaspettato, Fernando Alonso non ha gradito: cresce sempre di più la forte rivalità con il pilota asturiano

Sono diversi gli spunti che il penultimo Gran Premio prima della sosta estiva, quello dell’Hungaroring di scena in Ungheria, ha lasciato. Il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con la scellerata manovra del tre volte campione del mondo che è finito fuori pista perdendo ogni possibilità di rimonta per la vittoria.

Allo stesso modo c’è da registrare il ritorno di Charles Leclerc, che ha chiuso quarto dietro al suo prossimo compagno di squadra. Quel Lewis Hamilton che con una Mercedes decisamente prestante, è tornato a sfrecciare e a sorridere. Più in basso in classifica, però, è accaduto qualcosa di assolutamente inaspettato che ha lasciato stupiti molti tifosi. Ciò che riguarda Aston Martin ed in particolar modo Fernando Alonso, invece, ha del clamoroso.

Dopo mesi nei quali il pilota asturiano è sembrato potersi accasare in Mercedes o Red Bull, a scadenza contrattuale, alla fine è arrivato l’inaspettato rinnovo di Fernando fino al 2026. Una scelta di continuità che, tuttavia, sembra però andare in contrasto con una rivalità che sta diventando sempre più accesa, settimana dopo settimana. E così l’ultimo avvenimento in terra ungherese sembra aver lasciato decisamente il segno.

Si è rifiutato: Alonso, gesto incredibile

A farne il punto è ‘ElNacional.cat’ che sottolinea come la gara di Alonso in Ungheria sia stata pesantemente condizionata sia da scelte di gomma sbagliate – lo spagnolo è partito con le soft e costretto a fermarsi per mettere le medie dopo soli 8 giri – sia dal suo compagno di squadra, Lance Stroll.

Nel corso degli ultimi mesi non sono mancati battibecchi o frecciate a distanza tra i due, con il figlio del proprietario di Aston Martin che non ha mai visto troppo di buon occhio il rivale iberico. Durante il GP di Ungheria Alonso, che aveva rimontato fino all’undicesima posizione, si è ritrovato a spingere proprio alle spalle del canadese. Dal muretto è arrivata la comunicazione per Stroll di far passare lo spagnolo, visto un ritmo decisamente più veloce e competitivo. Nonostante le direttive, però, Stroll ha fatto finta di nulla mantenendo la decima posizione.

Così il figlio di Lawrence è andato in zona punti, con Alonso che nonostante la discreta gara ha chiuso a mani vuote. Un atteggiamento, l’ennesimo quello di Stroll, che non è piaciuto all’asturiano. E adesso il più giovane collega sembra essere approdato nella ‘lista nera’ di Alonso, tra i compagni di scuderia più ‘odiati’ in carriera. Uno scenario che potrebbe portare ulteriori scintille e tensioni da qui a fine anno.