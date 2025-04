Tennis, super Musetti a Montecarlo: rimontato Tsitsipas e semifinale conquistata

Atp 1000 di Montecarlo: brilla Lorenzo Musetti ai quarti di finale. Il carrarese supera in rimonta in tre set (1-6, 6-3, 6-4) Stefanos Tsitsipas. Dopo aver perso il primo set, l’italiano con due set da urlo stacca il pass per la semifinale: dopo aver battuto Berrettini agli ottavi di finale, l’italiano sfiderà l’australiano de Minaur.

Musetti in semifinale: sfiderà de Minaur a Montecarlo

Dopo aver superato Dimitrov in due set con un doppio perentorio 6-0, De Minaur sarà l’avversario in semifinale di Musetti all’ATP di Montecarlo.