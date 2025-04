Marquez contro Bagnaia, terremoto in Motogp: “Demolito”

La MotoGP vive della rivalità tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia: i due si contendono il titolo e si scatena il terremoto

Una gara, una sola gara per sovvertire tutto. Pecco Bagnaia ha impiegato tempo per entrare in sintonia con la Ducati 2025, ma ad Austin ha centrato il bersaglio grosso, sovvertendo le gerarchie fin qui della MotoGP.

La classe regina è stata dominata con Marquez nei primi tre weekend di gara, fino alla caduta degli Stati Uniti che ha aperto le porte alla vittoria di Bagnaia. Un successo che dà morale all’italiano e insinua dubbi nello spagnolo, ma che fa capire come – seppur non entusiasmanti – i piazzamenti raccolti fin qui dal piemontese portano punti in classifica e potrebbero risultare decisivi a fine stagione, proprio come successo a Martin lo scorso anno.

Un Bagnaia che ha imparato la lezione, dunque, come afferma anche Carlo Pernat, noto manager del motociclismo, nel corso di un’intervista a ‘mowmag.com’. Si parla proprio del duello tra Bagnaia e Marquez con l’italiano che, secondo il manager ligure, “è maturato ulteriormente e ha avuto un atteggiamento di grande calma che magari l’ha portato a essere un pochino più conservativo“.

Secondo Pernat Bagnaia era consapevole “di aver perso terreno per portare avanti lo sviluppo della Desmosedici e di dover cominciare su piste a lui non proprio favorevoli” e dunque “ha fatto il suo ed è stato lì: al primo errore di Marc Marquez ha capitalizzato come meglio non si può“.

Pernat tra Marquez e Bagnaia: “Ti demolisce”

Una reazione importante proprio quando si temeva che la presenza (e le vittorie) di Marquez potevano affossare il vice-campione del mondo.

“Avere Marc Marquez nel box ti demolisce – ha affermato ancora Pernat -, non essere uscito demolito dalla Thailandia o dall’Argentina vale quanto una vittoria. L’aver, poi, vinto a Austin rischia di sovvertire tutto“. Un cambio di prospettiva per adesso che potrebbe diventare anche un cambio di gerarchie, perché ora lo spagnolo potrebbe accusare il colpo.

Secondo il manager Bagnaia potrebbe diventare “il primo alleato del peggior avversario di Marc Marquez, che è sempre Marc Marquez“. Una frase che Pernat spiega così: “Credo che l’errore che Marc ha fatto a Austin possa pesargli. Non tanto per i punti, ma perché lo fa sentire meno al sicuro dai suoi stessi errori. Meno invincibile“. Ecco allora che il Qatar potrà rivelarsi fondamentale da questo punto di vista con Marquez che “proverà a stare davanti a Bagnaia in tutti i modi, costi quel che costi“. E di questo potrebbe approfittarne proprio Pecco che ha imparato ad essere più conservativo e a gestirsi meglio.

Un miglioramento che potrebbe risultare decisivo in ottica mondiale, un mondiale che a partire dal Qatar offrirà “uno spettacolo meraviglioso”. Non resta che goderselo.