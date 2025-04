Roma, Ranieri lancia la sfida alla Lazio. Poi la doppia battuta su Vieira e il futuro: “Ultimo derby d’allenatore”

A due giorni dalla super sfida della Capitale tra Roma e Lazio, l’allenatore giallorosso, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa. “Sono tutti disponibili. Lazio? Mi aspetto una Lazio che conosciamo. Una squadra forte viva. Con buone individualità e con un gioco corale. Ho visto la partita e quando vai a quelle latitudini con freddo ma soprattutto con quel tipo di campo paghi perché non sei abituato. Io credo che la Lazio nella partita di ritorno la possa ribaltare. Castellanos? Non cambia il mio modo di pensare o di approcciare la partita per un giocatore o per un altro. Sappiamo che appunto la Lazio gioca un gioco corale e verticale. Per cui sappiamo quello che ci aspetta”.

Ranieri: l’annuncio sul futuro e sul nuovo allenatore

Vieira? “Non ne parlo. L’ho già detto”.

Pellegrini? “Se vi dico che ha questa scintilla poi voi me lo mettete in formazione. Voi già l’avete messo in formazione quindi io sto zitto e poi farò le mie scelte”.

Ultimo derby da allenatore della Roma? “Sì, ho detto che smetto. Smetto. Per cui smetto. È l’ultimo derby d’allenatore. Capisco la sottigliezza”.

Quali sono i reali valori della Roma e della Lazio?

“Difficile dire i reali valori quali sono. La Lazio si sta meritando la classifica. Noi abbiamo fatto tutto in rincorsa, spingeremo al massimo”.

Paredes? “Per me è un play eccezionale. E’ n play che sa dove mettere la palla, sa quando rallentare e accelerare il ritmo. Per me è un giocatore importante. Più bravi di lui ce ne sono pochi. E’ un campione del mondo”.

Pisilli e Baldanzi? “L’esperienza gli manca. Soltanto questo. Sono due giocatori della Roma del futuro. Sono bravi, si sanno inserire molto bene. Baldanzi ha una freschezza, imprevedibilità e brillantezza spiccata. Pisilli deve essere sereno quando calcia e ha i tempi d’inserimento che sono la cosa più importante per un centrocampista e lui li ha”.