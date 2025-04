Ferrari-Leclerc, crisi ufficiale: scoppia il caso

Alta tensione nel team di Maranello, arriva l’annuncio sul pilota monegasco: “Dalle facce che fa…”

Sta deludendo molto più Hamilton di Leclerc, però con l’inglese i ferraristi sono ancora in viaggio di nozze. Poi parliamo del sette volte campione del mondo, di quello che avrebbe risolto tutti i problemi, una sorta di panacea di tutti i mali. 50 milioni a stagione eccetera eccetera…

Quanti avranno detto o anche solo pensato che con lui la ‘Rossa’ sarebbe tornata a vincere quel Mondiale Piloti che manca dal 2007 (preistoria ormai). E forse anche quello Costruttori, l’ultimo nel 2008 ossia quando il 40enne di Stevenage vinse il suo primo mondiale di Formula 1.

Corsi e ricorsi storici, intanto dopo appena 3 Gran premi la McLaren è scappata via. E Verstappen, con una prova da autentico fuoriclasse in quel di Suzuka, ha detto a tutti che c’è anche quest’anno, che il quinto consecutivo non è così impossibile.

Hamilton è ottavo in classifica con 15 punti, già 47 in meno di chi comanda, ovvero Norris avanti una sola lunghezza rispetto a Verstappen. E Leclerc? Va detto, non sta messo tanto meglio del compagno di team. È sesto con 20 punti, cinque in più dell’ex Mercedes e 42 in meno di Norris. Insomma, anche per lui la lotta al titolo si è fatta già in salita, una salita ripidissima da cui si rischia di cadere indietro a mo’ di valanga.

Il monegasco e il britannico sono comunque le vittime tangibili di una Ferrari decisamente lontana dalle aspettative. Ci è andato giù pesante Leo Turrini, intervenuto nella trasmissione Sky Race Anatomy: “La Ferrari ha iniziato la stagione con alte aspettative, legittimate da un finale di 2024 positivo e dall’arrivo di Hamilton. Ma ad oggi siamo ad un livello di mediocrità preoccupante. Oggi questa è: mediocre. Non aurea. Mediocre e basta”.

Turrini: “La Ferrari è nata male. Leclerc? Dalle facce che fa…”

“Si può immaginare un recupero da sviluppi, però nel presente la situazione non si presta ad equivoci – ha aggiunto Turrini, per nulla ottimista sulle prospettive del team di Maranello – La SF-25, che ad oggi significa ‘sta ferma’, è nata male. E si vede. Si era già capito, poi ovviamente ci possiamo aggrappare al filo della eterna speranza, ovviamente senza prenderci in giro”.

Parafrasando il grande Totò, sottosemaforo Turrini ha poi ipotizzato un possibile addio di Leclerc al termine di questo Mondiale 2025: “In Giappone ha dato il massimo, sia in qualifica che in gara. È rimasto lontano dai tre davanti, in una gara normale, ovvero senza pioggia o Safety Car. Secondo me, però, siamo alla crisi del settimo anno, dalle facce che fa…”.