Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per Conceicao

Cambia ancora Conceicao, alle 20.45 scenderanno in campo al Blue Energy Stadium Udinese e Milan per la 32^ giornata di Serie A. Assente Thauvin per infortunio sarà Atta a giocare alle spalle di Lucca. Nei rossoneri ne Abraham ne Gimenez, neanche in panchina dopo il colpo subito contro la Fiorentina, titolare in attacco Jovic. Rossoneri con il 3-4-3.

Udinese-Milan, le ufficiali

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. A disp.: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao