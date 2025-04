Manchester City, l’addio di De Bruyne e l’incertezza per il Mondiale per Club: Guardiola spiega la decisione della società

Dopo quasi un decennio con la casacca del Manchester City, l’avventura di Kevin De Bruyne è giunta ufficialmente al capolinea. Il contratto del belga scade il prossimo 30 giugno con il centrocampista che nelle prossime settimane deciderà il proprio futuro. Arrivato nel 2016 dal Wolfsburg, ha totalizzato 106 gol in 409 presenze vincendo praticamente tutto: Premier League, Champions League, coppe Nazionale e tanto altro.

Il Club di Manchester ha diramato nei giorni scorsi un comunicato per ringraziarlo del tempo speso con gli Sky Blues pronti a salutarlo a dovere al termine della stagione dopo 19 titoli in 9 stagioni. Nella conferenza stampa pre-Manchester United, il tecnico Pep Guardiola ha dichiarato: “La decisione è stata presa dal club. Da parte mia, di Txiki Begiristain e del club. Il club deve andare avanti. Il Manchester City ha dato molto a Kevin, ma anche lui ci ha dato tutto”.

Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci sul futuro di De Bruyne che come accaduto la scorsa stagione ad altri grandi calciatori come Olivier Giroud o Marco Reus, starebbe valutando l’ipotesi di un trasferimento in MLS.

Il saluto del Manchester City a De Bruyne, le emozioni di Guardiola e l’incertezza del Mondiale per Club

“Kevin è stato uno dei centrocampisti più forti del calcio inglese di tutti i tempi. Sarà difficile pensare di fare a meno dei suoi assist, dei suoi gol e della sua visione di gioco nell’ultimo terzo di campo, ma la sua importanza per questo club trascende ciò che è stato in grado di fare sul campo. In questi anni abbiamo vinto tanti trofei e Kevin ha avuto sempre un ruolo centrale. La porta del City resterà sempre aperta per lui, farà sempre parte della nostra famiglia. Insieme abbiamo trascorsi tanti bei momenti, tra partite, riunioni, cene e allenamenti e anche qualcuno brutto. Siamo sempre stati insieme, a parte che in vacanza. Vogliamo vivere gli ultimi due mesi insieme nel miglior modo possibile, ma a livello emozionale è una giornata difficile, paragonabile a quella dell’addio di Aguero”, ha spiegato Pep Guardiola a proposito di De Bruyne.

E per il Mondiale per Club? Il Manchester City potrebbe inserire il belga nella lista dei giocatori utilizzabili per la competizione che si svolgerà negli Stati Uniti ma, visto e considerato che il suo contratto non verrà rinnovato dopo il 30 giugno, ‘tecnicamente’, qualora i Citizens superassero il Girone, potrebbe essere a disposizione solo per le prima tre partite contro Wydad, Al-Ain e Juventus.

Nel suo ultimo derby di Manchester, anche il capitano dei Red Devils, Bruno Fernandes ha voluto omaggiare il belga: “De Bruyne ha reso migliore la Premier League. Se il City è dov’è, e il Man United non ha vinto molti trofei in questo periodo è grazie a Kevin De Bruyne, e a lui va tutto il merito. Ha fatto cose fantastiche. 10 anni in Premier League sono tanti. Rimarrà nella storia della Premier League, non solo del Man City”, ha detto.