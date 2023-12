Calciomercato: Brahim Diaz in bianconero, trattativa lampo

Seppur fino a questo momento ha giocato molto meno di quelle che erano le sue aspettative, anche al Real Madrid Brahim Diaz ha dimostrato le sue doti. Totalmente fuori dal comune. In tal senso arriva una svolta tanto inattesa quanto improvvisa, dal momento che i bianconeri sono pronti a chiudere per lui. Trattativa lampo e tifosi felicissimi.

Su scala internazionale sono pochi i calciatori che hanno le sue capacità di saltare l’uomo, spezzare il raddoppio e condurre palla. Ha una tecnica fuori dal comune e, seppur limitato per questioni di natura fisica, ha raggiunto delle vette impressionanti. Ed ha solo 24 anni. Al Real Madrid, complice la presenza di mostri sacri come Bellingham, Valverde, Vinicius e Rodrygo, ha fin qui trovato poco spazio e per questo vorrebbe partire. Vuole, infatti, giocarsi le sue carte anche in Nazionale spagnola, ma giocando così è dura. Per questo con una trattativa lampo può finire in bianconero già nella sessione di mercato ormai alle porte.

L’ex Milan pronto a salutare il Real Madrid

Il suo addio al Milan è stato a dir poco traumatico, tanto per lui quanto per i rossoneri, che forse avrebbero bisogno di un profilo del genere. Al Real Madrid, però, si aspettava di giocare di più e per questo, dopo soli sei mesi, sembra già di nuovo pronto a salutare le merengues.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Newcastle è seriamente interessato alle prestazioni di Brahim Diaz. Già per questa sessione di gennaio. I bianconeri, infatti, hanno individuato nello spagnolo il rinforzo ideale per la loro trequarti e sono pronti a condurre in porto una trattativa lampo. La cifra che sarà sborsata è davvero da capogiro.

Brahim Diaz, il Newcastle fa sul serio per lui

In stagione l’ex numero 10 del Milan ha totalizzato 17 presenze con la maglia del Real Madrid tra Liga e Champions League, partendo però raramente da titolare e mettendo a segno 4 gol. Un bottino importante, soprattutto tenendo conto del minutaggio. Adesso il Newcastle, che ha l’esigenza di intervenire a gennaio per risollevarsi dopo un inizio di stagione amaro, fa sul serio per lui. A quanto pare, infatti, a breve i Magpies presenteranno alle merengues una offerta da ben 60 milioni di euro. Difficile rifiutarli per un calciatore che non è di certo inamovibile per Ancelotti.