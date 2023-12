Juve all’improvviso: così Giuntoli brucia tutti

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia che manda completamente fa sognare i tifosi della Juventus: Giuntoli pronto a piazzare un vero e proprio colpo

La Juventus ha festeggiato questi giorni natalizi nella migliore maniera possibile tornando alla carica nella rincorsa all’Inter come da programma. Nel frattempo si butta un occhio anche per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo quello estivo dove Cristiano Giuntoli ha individuato un grande nome.

Ovvero quello di Toni Kroos che farebbe, a dir poco, impazzire l’ambiente bianconero. Il tedesco è attualmente in scadenza di contratto con il Real Madrid (30 giugno del prossimo anno). Difficile che possa avvenire un rinnovo (a meno di clamorosi colpi di scena). La Juventus ci prova, anche se non sarà affatto facile per una serie di motivi ben precisi.

Juventus su Kroos, ma la trattativa non è facile: gli ostacoli

Nonostante la sua carta di identità parli forte e chiaro (33 anni compiuti) Toni Kroos resta, senza ombra di dubbio, uno dei calciatori più forti attualmente nel suo ruolo e nel panorama internazionale. Tanto è vero che mister Carlo Ancelotti non può assolutamente fare a meno di puntare su di lui per il proprio centrocampo dei ‘Blancos‘. Questo eventuale colpo, però, si potrà effettuare solamente in estate, quando il suo contratto andrà in scadenza e lo si potrà acquistare gratis.

Non è affatto semplice visto che ci sono una serie di montagne da scalare. In primis il suo imponente ed importante ingaggio (attualmente percepisce una cifra che si avvicina ai 22 milioni di euro netti a stagione). Senza dimenticare anche l’interesse di alcuni top club che potrebbero accontentare le sue richieste economiche. Così come l’ipotesi che lo porterebbe in Arabia Saudita resta ancora valida. La sua intenzione, però, è quella di continuare ancora per qualche anno in Europa.

Un’altra società bianconera, questa volta estera, è pronta a fare concorrenza al club piemontese. Si tratta del Newcastle che ha intenzioni serie di portare il calciatore in Premier League in vista della prossima stagione sportiva. Dell’interesse della Juventus nei confronti del campione del mondo nel 2014 ne è sicuro il giornalista Paolo Paganini della ‘Rai’ che è intervenuto nel corso di una intervista rilasciata a ‘Rai Sport’: “Kroos deve decidere se chiudere la carriera al Real o valutare altre offerte, tra queste c’è anche la Juve”.

I bianconeri restano alla finestra, mentre Kroos stabilirà il suo futuro.