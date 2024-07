“Entità non umana”: Schumacher, il video è da brividi

Spunta un video che ricorda l’incredibile genio di Michael Schumacher in pista: tifosi a bocca aperta, prestazione da brividi

La vita di Michael Schumacher, da oltre undici anni a questa parte, non è più la stessa. L’incidente di Meribel del 29 dicembre 2013 ha gelato i fan del tedesco, che ha rischiato di morire dopo la caduta sugli sci. Michael c’è ancora ma è cambiato: di lui non si sa praticamente quasi nulla.

Recentemente è venuto a galla un ricatto in piena regola che la famiglia Schumacher ha subito da alcuni malviventi, tra cui un ex addetto alla sicurezza dell’ex pilota della Ferrari. Materiale rubato, tra foto, video e files riguardanti le sue cartelle mediche, che hanno rischiato di finire sul dark web. La polizia tedesca, però, è riuscita a sventare la tragedia mettendo i ricattatori in manette. Come se non bastasse, per le cure mediche a cui Michael è sottoposto da undici anni, sono stati spesi oltre 70 milioni di euro.

Motivo per il quale sua moglie Corinna, anno dopo anno, è ‘costretta’ a vendere cimeli e non solo, pur di provare in ogni modo a riportare indietro Schumi. A quello che era e che non è più stato. Ciò che invece è rimasto nel cuore di tutti è il suo talento, le sue imprese. Sette titoli mondiali in bacheca e un posto speciale nel cuore dei tifosi della Ferrari che vivono, pensando a Michael, ancora di dolci ricordi.

Ci si avvicina al Gran Premio del Belgio, un appuntamento assai caro a Michael Schumacher. E proprio un ricordo pazzesco riproposto su ‘X’ nelle scorse ore ha lasciato a bocca aperta i fan del tedesco. Un tifoso ha infatti rilanciato un video nel quale si mostra l’ennesimo capolavoro di bravura dell’ex pilota della Ferrari.

Capolavoro Schumacher: “Mai visto niente di simile”

Il 25 agosto del 1996 Michael Schumacher fu protagonista di una prestazione da alieno a Spa, in Belgio. Un appuntamento nel quale, anno dopo anno, il ferrarista ha sempre dimostrato di essere a suo agio.

Il messaggio di un fa, accompagnato dalle immagini del ‘Kaiser’ che battè Villeneuve e Hakkinen chiudendo al primo posto (pur partendo dalla terza piazzola dopo le qualifiche) mettono ancora oggi i brividi nonostante siano passati ben 28 anni. “Buonanotte amici miei. Vi saluto con le immagini della vittoria che mi fece capire che seduto nell’abitacolo della rossa c’era un’entità non umana. Dite ciò che vi pare ma non ho più visto niente di simile“.

Ed in effetti i tempi che Schumi mise a segno, ritrovandosi dopo la sosta ai box davanti al figlio di Gilles, furono straordinari. Quell’anno Michael non riuscì a trionfare, il Mondiale finì – per la prima ed unica volta in carriera – nelle mani di Damon Hill. Un copione che si ripetè l’anno successivo proprio con Jacques Villeneuve.

Anni difficili per Michael che dal 2000 in poi, però, dominò come nessuno è mai riuscito a fare alla guida di una Ferrari. E da Maranello, dopo certe immagini, hanno ancora le lacrime agli occhi per la commozione. Michael Schumacher rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi della rossa.