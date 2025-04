Milan, Walker gela i tifosi: la verità sul futuro!

Kyle Walker, difensore del Milan, arrivato durante il calciomercato di gennaio in prestito con diritto di riscatto, potrebbe tornare al Manchester City con i rossoneri che non hanno ancora deciso il suo futuro con la permanenza del terzino inglese, che fin qui ha collezionato 11 presenze, fortemente a rischio.

Intervenuto al podcast “The Kyle Walker Podcast” il numero 32 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Dopo che ho detto addio, Guardiola si è alzato e ha pronunciato un discorso davvero carino, dicendomi grazie per tutto. Ma non è finita. Sono al Milan in prestito. Devo tenere in considerazione il fatto che potrei anche tornare al City. Ovviamente le parti devono raggiungere un accordo alla fine della stagione, il capitolo non è completamente chiuso, ma vedremo cosa succede“.

La scelta del Milan e l’importanza di Walker: il futuro in rossonero non è scontato

Trasferirsi in Serie A? “Quando sai un club come il Milan ti vuole, tu vuoi andarci e vuoi affrontare una nuova sfida. Penso che ci siano certi club al mondo a cui non puoi dire di no. Per me era arrivato il momento giusto di andare via. E il Milan era il club giusto…“.

Walker oltre al futuro si è anche soffermato sull’importanza di Zlatan Ibrahimovic e il suo ruolo nel club di Via Aldo Rossi: “Ho giocato contro di lui e l’ho già visto in precedenza, ma ha un’aura, specialmente a Milano e dove ho firmato puoi sentire la sua aura. È ancora come un giocatore, ma ha un altro ruolo ora. La sua aura è incredibile. Ciò che ha fatto per questo club, per questa città, per il calcio: merita tutto ciò che ha ottenuto”.