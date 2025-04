Caos Marsiglia, De Zerbi contro la squadra? “Mi fate sembrare un criminale”, poi la verità sul Milan

Roberto De Zerbi, allenatore dell’Olympique Marsiglia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tolosa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sui rumors circa un suo accostamento al Milan, club che al termine della stagione si separerà da Sergio Conceicao: “Ognuno è libero di dire quello che vuole. Nessuno mi ha chiamato, nessuna squadra“.

L’ex allenatore del Sassuolo, sicuramente orgoglioso per l’interesse dei rossoneri ha voluto fare chiarezza, dimostrando di voler ritrovare il sorriso a Marsiglia con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione con una qualificazione in Champions League: “Come ho sempre fatto, non parlo o flirto con nessuna squadra. La mia intenzione è di restare qui per molti anni. I matrimoni si fanno a due, vedremo come finirà la stagione. La notizia sul Milan? Ho detto che non era vera con forza. Non ho parlato con nessuno e non parlo con nessuno”.

De Zerbi-Milan e non solo: il retroscena de L’Equipe smentito dall’allenatore

L’edizione odierna de L’Equipe ha rivelato di un retroscena che risale all’inizio di questa settimana, il giorno dopo la pesante sconfitta contro il Reims, con il tecnico italiano che si sarebbe rifiutato di allenare prendendo delle misure drastiche: ritiro forzato e niente giorni di riposo. Il noto quotidiano francese si è anche soffermato sulle critiche pesanti nei confronti di alcuni suoi giocatori che avrebbero reso al di sotto delle proprie aspettative e, soprattutto, per mancanza di carattere. Da Balerdi a Luis Henrique, passando per Greenwood e Lirola, con parole molto pesante durante la sessione di allenamento che avrebbero portato all’intervento del direttore sportivo del Marsiglia, Mehdi Benatia che ha provato ad ammorbidire una situazione bollente.

Roberto De Zerbi si sarebbe scagliato in modo particolare contro Pol Lirola, vecchia conoscenza del campionato italiano: “Nessuno ti voleva qui la scorsa estate, io ero l’unico a credere in te. E mi ripaghi così?”. Poi avrebbe anche continuato con un eloquente: “Oggi non vi allenerò a causa della vostra indegna attitudine“, prima di un: “Volete che io fallisca? Allora falliremo tutti insieme”, ha riportato il quotidiano.

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore Roberto De Zerbi

Nella conferenza stampa odierna, Roberto De Zerbi, ha spiegato la questione: “Ho avuto una settimana davvero brutta come tutti gli altri. Devo tirare fuori il meglio dai miei giocatori. Le cose di questa settimana sono normali e succedono in ogni spogliatoio. A Marsiglia esce, altrove no: solo questa è la differenza. Hojbjerg, Rabiot, Bennacer, giocatori che non amano parlare molto, sono venuti tutti a parlarmi e a dimostrarmi che erano con me”.

Poi ha aggiunto: “Non accetto che le cose siano fatte al di sotto del nostro livello massimo. Cerco sempre di guidare l’OM verso l’obiettivo finale anche se alcuni di voi mi fanno sembrare un criminale. A volte sono stato troppo gentile con i giocatori. Benatia a volte è più duro con i giocatori. Leggere questo genere di cose mi ha infastidito. Dire che i giocatori sono contro di me è falso“.

Il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, chiede un cambio di passo immediato: una scossa per ritrovare una squadra che si è persa nelle ultime settimane.