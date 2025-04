ESCLUSIVA SI Inter-Luis Henrique, l’agente Fifa Bagnoli: “Interesse forte, ecco come giocherebbe”

Fra i nomi caldi per l’Inter in vista della prossima estate per il mercato c’è quello del brasiliano Luis Henrique, in forza al Marsiglia di Roberto De Zerbi. L’operatore di mercato Andrea Bagnoli, profondo conoscitore del calcio sudamericano in particolare, è intervenuto in esclusiva per SPORTITALIA per parlare di lui.

Ci parla di lui? Che tipo di giocatore è?

“Nasce come esterno offensivo di attacco, classico brasiliano dotato di esplosività e buon dribbling, molto rapido e bravo tecnicamente. Con gli anni si è adattato all’Europa diventando più completo come giocatore”.

Come lo vedrebbe all’Inter? E’ adatto ad una squadra così?

“Sarebbe un esterno atipico, ad oggi gioca largo nei 4 del 3-4-2-1 di De Zerbi, che lo sta lavorando molto nelle due fasi. Ha fatto un grande salto, diventando più duttile e più completo in attacco e in difesa. Con le qualità che ha può giocare nell’Inter di Inzaghi”.

Nel 3-5-2 di Inzaghi, in quale ruolo potrebbe rendere?

“Secondo me giocherebbe nei 5 di centrocampo come esterno, può essere adattato come seconda punta ma lo vedrei in quel caso più fuori dalla sua natura. Credo che ad oggi, per intensità e motore renda meglio come esterno di centrocampo”.

Ha mai saputo che stesse per arrivare in Italia? E vede fattibile il suo approdo all’Inter?

“Lavorando molto con il Sudamerica mi era arrivata la voce già da qualche settimana, ad oggi è difficile dare un esito della trattativa. Credo che l’Inter lavori concretamente su pochi nomi, quindi probabilmente l’interesse è forte. C’è da valutare la fattibilità dell’operazione anche per i costi. Credo comunque che possa essere un’operazione fattibile”.