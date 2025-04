Bologna-Napoli, Italiano recupera un titolare ma perde Calabria: l’esito degli esami

Il Bologna è tornato a lavorare in vista del match di lunedì contro il Napoli con Vincenzo Italiano che recupera un titolare: nella seduto odierna Santiago Castro è rientrato in gruppo dopo aver saltato la sfida di Venezia e quella successiva di Coppa Italia contro l’Empoli con Dallinga che sfiderà l’argentino per una maglia da titolare.

Bologna-Napoli: l’esito degli esami di Calabria

Le brutte notizie invece riguardano l’infortunio di Davide Calabria dopo un problema patito nel secondo tempo della sfida del Castellani terminata con il punteggio di 3-0. L’ex capitano del Milan è stato sostituito a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.