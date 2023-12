Non solo Zirkzee: doppio colpo Milan dal Bologna

Il Milan punta al doppio colpo dal Bologna con un altro big felsineo che potrebbe arrivare in rossonero insieme a Zirkzee

Una maxi operazione potrebbe essere in ballo per il Milan. Il club rossonero vorrà investire una forte somma proprio in Serie A, su un’accoppiata per il futuro che fa sognare i tifosi.

Il nome di Joshua Zirkzee fa brillare gli occhi un po’ a tutti quelli che seguono la Serie A. L’attaccante del Bologna è ormai diventato un top player del campionato: l’asta per l’olandese potrebbe esser vinta già dal Milan che lo segue da tempo.

Il club rossonero potrebbe versare i 40 milioni della clausola rescissoria, mentre il Bologna però potrebbe anche cedere un altro suo big. Il Milan guarda con interesse alla squadra di Thiago Motta: un doppio affare è l’ipotesi delle ultime ore che fa impazzire di gioia i tifosi rossoneri.

Due colpi dal Bologna, c’è un nome a sorpresa per il Milan

Il club felsineo è meritatamente intorno alla zona Champions, ed il lavoro del tecnico italo-brasiliano è davvero apprezzabile. La valorizzazione di tanti giovani sta premiando il Bologna e in ottica mercato ciò avrà il suo peso: il Milan potrebbe investire addirittura sessanta milioni di euro. Buona parte servirebbero per comprare Zirkzee sbloccando la clausola, mentre venti milioni sarebbero previsti per un nuovo colpo. Crescono le quotazioni di Beukema al Milan da gennaio.

Il centrale è una rivelazione della Serie A, le sue prestazioni stanno salendo sempre più di intensità. Il Bologna è una delle migliori difese del campionato, e l’apporto del difensore è stato sinora determinante. Si tratta di un calciatore destinato a grandi palcoscenici. Beukema è un elemento molto bravo nel gioco aereo ed interessante nell’uno contro uno. Un difensore perfetto per sostituire Tomori: il centrale inglese rimarrà fuori per un paio di mesi e servirà comunque un altro elemento per i rossoneri.

Il Milan potrebbe investire 60 mln di euro, i primi venti servirebbero per comprare subito Beukema per poi chiudere al meglio l’operazione Zirkzee. Il centrale felsineo ha già dimostrato a San Siro il suo valore, due settimane fa segnò un gol decisivo nella vittoria in Coppa Italia contro l’Inter.

Beukema è un nome in ascesa, anche se non è solo il Milan a seguire uno dei difensori più forti della Serie A al momento. I rossoneri punteranno su questa ipotesi e, in alternativa, valuteranno dei profili diversi soprattutto in ottica estiva, quando la squadra potrebbe subire ulteriori modifiche in ogni reparto.