Milan, via alla tournée negli USA

Il Milan di Paulo Fonseca ieri è partito per la tournée negli USA dove i rossoneri sfideranno Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Una tournée utile alla proprietà di RedBird per mostrare il “prodotto Milan” e per la squadra per cominciare a misurarsi anche in vista della prossima stagione coi big d’Europa.

Nel frattempo, la dirigenza continua a lavorare sul mercato per regalare al tecnico portoghese il miglior organico possibile. Nel mirino del Milan, infatti, ci sono principalmente un difensore centrale e il mediano. Elementi fondamentali per migliorare le prestazioni rossonere, viste le difficoltà della difesa nell’ultima stagione con quasi 70 gol subiti in tutte le competizioni.

Pavlovic, il Milan pronto a chiudere?

La trattativa che sembra più avanzata in casa Milan è quella che porta a Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Salisburgo. La trattativa dovrebbe essere a buon punto, avendo il Milan anche la preferenza del giocatore. Un difensore mancino con grandi doti nel difendere attaccando in avanti, che farebbe molto comodo a Fonseca in entrambe le fasi. Intanto, perché pur non avendo un piede educatissimo, giocando col mancino a sinistra avrebbe meno difficoltà nella gestione delle uscite dal basso. E poi perché difendere in maniera aggressiva è un concetto che devi ripetere più volte per evitare errori nei tempi di uscita.

Frenata Fofana?

La situazione che riguarda il centrocampo, invece, è poco chiara almeno per il momento. Youssouf Fofana sembrava vicino, ma ancora c’è da attendere. A rallentare le cose è soprattutto il Monaco che non ha intenzione di cedere troppo sulla valutazione. Il giocatore ha l’accordo col Milan, ma attenzione perché la scelta del calciatore francese potrebbe non essere definitiva.

I rossoneri dopo l’addio di Tonali devono assolutamente prendere un centrocampista con doti di rottura. E se falliranno l’obiettivo Fofana, dovranno per forza virare altrove ripartendo nella ricerca.