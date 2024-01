Australian Open, rinuncia UFFICIALE dopo l’infortunio

Australian Open, la notizia ha colto di sorpresa tutti i tifosi: a Melbourne non ci sarà, l’infortunio non glielo permette

Roberta Vinci è assolutamente convinta del fatto che a regnare incontrastate saranno ancora le due leonesse che hanno dominato, senza se e senza ma, la stagione che ci siamo ormai lasciati alle spalle. Le due campionesse che se le sono date di santa ragione praticamente per un anno intero.

Parliamo, per chi non lo avesse ancora capito, di Aryna Sabalenka e di Iga Swiatek, che si sono contese fino alla fine, nel vero senso della parola, il trono del circuito Wta. Alla fine è stata la polacca ad avere la meglio, ma la bielorussa vorrà certamente rifarsi già in questo promettente inizio di stagione. Tanto più che, al di là della corsa al primo posto, la tigre di Minsk dovrà difendere un bottino di punti piuttosto rilevate. Era stata proprio lei, lo scorso anno, ad imporsi come regina di Melbourne, motivo per il quale è chiamata a proteggere sia il titolo che i punti conquistati in occasione del primo Slam che ha vinto in carriera.

Cosa che, a quanto pare, le mette addosso una pressione tremenda. A confessarlo è stata proprio la Sabalenka in persona, che non ha fatto mistero delle emozioni contrastanti di cui è in balia alle porte dell’Australian Open. “L’anno scorso ho fatto un lavoro straordinario, non è facile da ripetere – ha detto ad AFP – Questa stagione non sarà facile. Avere qualcosa del genere in mente, avere effettivamente un titolo da difendere, in realtà non è facile. Cerco di non mettermi pressione. Cerco solo di prepararmi meglio che posso: non è una cosa facile da fare, soprattutto in uno Slam”.

Australian Open, fuori dal tabellone: non giocherà

La Vinci ritiene, però, che le due regine avranno qualcun altro da cui guardarsi, ossia Maria Sakkari, che a suo avviso sarebbe in ripresa. Avranno un’avversaria tostissima in meno, invece, con cui fare i conti, alla luce delle ultime notizie circolate nel circuito.

Karolina Muchova, numero 8 del ranking Wta, non giocherà lo Slam della terra dei canguri. Anche lei, come altri atleti, sta facendo i conti con le conseguenze imprevedibili di un infortunio e ha ritenuto di non essere all’altezza, dunque, dei ritmi e del livello di un appuntamento importante come gli Australian Open.

“Il dolore al polso è tornato nel bel mezzo della mia preparazione tennistica – ha scritto – su Instagram. “Devo quindi posticipare l’inizio della stagione e prima guarire completamente il mio polso. È frustrante – ha aggiunto ma devo rimanere positiva, recuperare e prepararmi per il resto dell’anno. Ci vediamo nel 2025, Australian Open”.