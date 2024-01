Dalla Roma alla Lazio: il clamoroso colpo di mercato

Le voci su un clamoroso colpo di mercato nelle ultime ore stanno prendendo corpo sempre di più: dalla Roma alla Lazio, colpo di scena

Il mercato ha vie infinite e nel corso del tempo è sempre successo che due club storicamente rivali si facciano dei “dispetti” anche in sede di acquisti. Soffiandosi obiettivi l’un l’altro. Non lo sono da meno le due squadre di Roma che spesso hanno dato vita alle proprie trattative dopo aver…soffiato l’idea ai dirimpettai. L’affare salta e l’altro club si inserisce e chiude. Anche questo possibile colpo può essere annoverato tra questi e riguarda proprio le due squadre della Capitale.

A dire il vero la prima squadra che era arrivata sul giocatore in questione era stata proprio la Lazio la scorsa estate. Poi non se ne fece nulla, e arriviamo alla storia di questi giorni con i giallorossi vicinissimi a fare il colpaccio. Poi il dietrofront improvviso. E ora? Di nuovo una chance per la Lazio? L’ipotesi non è da scartare. Ci riferiamo a quanto sta avvenendo in questi giorni con Leonardo Bonucci.

Bonucci dalla Roma alla Lazio? Possibile il clamoroso colpo di mercato

L’ex Juventus è attualmente all’Union Berlino dove non si è ambientato e adesso medita seriamente l’addio, rescindendo il contratto e andando a giocare gli ultimi sei mesi della sua carriera prima del ritiro. Il suo sogno era di tornare in Italia, ancora di più alla Roma, in modo da avvicinarsi molto a casa sua a Viterbo.

Quando tutto sembrava fatto con la Roma però i Friedkin hanno deciso di far saltare l’affare, non convinti di sborsare 2 milioni per un giocatore di 37 anni e che va verso il ritiro. Il difensore ne ha preso atto ed è probabile che ora l’agente possa riproporlo di nuovo alla Lazio, come era già successo la scorsa estate quando l’ex Juve era rimasto in bilico fino a fine sessione per attendere una chiamata dai biancocelesti. Solo dopo aver capito che non sarebbe arrivata accettò la corte tedesca, negli ultimissimi giorni di mercato.

Ora la situazione potrebbe riproporsi. All’Union non si è inserito, trovando difficoltà d’ambientamento tanto in campo quanto fuori nella Capitale tedesca, dove tra l’altro è da solo e senza famiglia. Inoltre vuole chiudere in maniera dignitosa la carriera, ecco perché può riprovarci con la Lazio. Cosa ne pensa Lotito? Al patron capitolino Bonucci piace.

Ma la Lazio per acquistarlo dovrebbe prima vendere un difensore, con Gila principale indiziato. Ma resta una trattativa molto complicata perché lo spagnolo si è ormai inserito e sta trovando continuità agli ordini di Sarri e difficilmente andrà via a gennaio.

