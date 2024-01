Come Nadal, finalmente torna in campo: nessuno l’ha dimenticata

Proprio come ha deciso di fare Rafa Nadal, una famosa tennista finalmente ritorna in campo tra la sorpresa generale di tutti

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora ci manca davvero poco. Fatto sta che la notizia ha lasciato i sostenitori del mondo del tennis completamente senza parole. Ci mancava solamente la conferma ufficiale che puntualmente è arrivata: la tennista è ritornata in campo.

Proprio come fece Rafa Nadal, ma questa volta con le idee molto chiare. Naomi Osaka, infatti, non si è nascosta ed ha rivelato i suoi obiettivi. Proprio come lo spagnolo l’atleta nipponica aveva pensato di appendere la racchetta al chiodo. Ed invece ci ha pensato a lungo ed ha messo da parte l’idea di gettare la spugna: continuerà a giocare.

Tennis, Osaka ci ripensa: “Ritorno a giocare”

Non si tratta affatto della prima atleta che ha pensato di farsi da parte e di lasciare spazio ai giovani. La Osaka ha pensato di ritirarsi visto che considerava di non poter dare più nulla in questo sport. Un pensiero giunto subito dopo l’esperienza di Tokyo. Si è soffermata per più di un mese, ma a quanto pare la gioia di giocare a tennis proprio non riusciva più a trovarla.

Poi la scintilla che le ha fatto cambiare idea: “Gioco a questo sport da quando di anni ne avevo 3. Ci sono ancora moltissime cose che intendo realizzare. Ed eccomi di nuovo qui“. Prima un periodo di forte depressione che l’ha condizionata parecchio, fino ad arrivare all’immensa gioia della nascita della piccola Shai. Proprio per quest’ultima lo ha fatto, in modo tale da dimostrare che la mamma è una vera combattente e che continuerà a fare quello che più ama al mondo.

Dopo un anno e mezzo dall’ultima volta la tennista è ripartita. La giapponese non ha mai amato parlare della sua vita e delle sue scelte private Questa volta, però, ha deciso di non nascondersi dietro ad un dito e di rivelare tutto quello che lei pensa. Nonostante la giovane età (26 anni compiuti) la giapponese è tornata in campo al WTA 500 di Brisbane.

In conferenza stampa è stata molto chiara ed ha rivelato quali sono i suoi pensieri: “Sono nervosa ma allo stesso tempo felice di essere di nuovi qui. L’essere diventata mamma ha cambiato la mia mentalità. Mi sento più forte. Mia figlia mi ha aiutato molto. E’ grazie a lei che ora sono qui. Sono davvero contenta di rivedere tutti. Non gioco una partita da tempo, ma voglio ritornare a vincere. Ho sempre amato il tennis, ma ad un certo punto della mia vita non ero più la stessa. Solamente guardando altri colleghi ho riprovato quella sensazione di amare questo sport”.

Obiettivo vittoria subito raggiunto nel primo turno per la Osaka che ha battuto la tedesca Korpatsch.