Milan tagliato fuori, in Premier per 30 milioni

Si complica in maniera decisa la strada del Milan alla ricerca di un nuovo difensore in vista della seconda parte di stagione.

Richiamato Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal per sistemare la propria difesa, il Milan vuole comunque portare a disposizione di Stefano Pioli un altro centrale durante la sessione di mercato invernale.

Nelle ultime ore però sembra complicarsi e non poco la strada dei rossoneri verso un obiettivo con un giocatore che appare destinato a trasferirsi in Premier League nelle prossime settimane. Rossoneri che sembrano quindi essere tagliati fuori dalla corsa considerato il fatto che la società rossonera non appare intenzionata a grandi esborsi economici durante questo mese.

Calciomercato Milan, salta il colpo: destinazione Premier League

Stando a quanto affermato da ‘TuttoSport’, il Tottenham avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro per arrivare a Radu Dragusin, centrale del Genoa che sta facendo molto bene in questa stagione con la maglia rossoblu. La richiesta della società ligure è però di 30 milioni e la sensazione è che a breve possa arrivare un accordo.

Il Tottenham è da sempre molto attento a quello che accade in Serie A per cercare di assicurarsi i migliori talenti presenti nel campionato italiano, basti pensare agli affari Kulusevski, Bentancur, Vicario ed Udogie. Ora gli occhi degli Spurs sono su Radu Dragusin, centrale difensivo del Genoa che ha già messo a segno due reti in questa prima parte di campionato, mettendosi in mostra grazie ad ottime prestazioni come quella offerta in casa contro l’Inter capolista.

La Serie A rischia quindi di perdere uno dei migliori difensori di questo campionato con il classe 2002 destinato ad accettare la proposta del Tottenham. Un rimpianto non da poco per la Juventus che ha lasciato partire il centrale destinazione Genoa per una somma intorno ai 5 milioni di euro, con il valore del cartellino del rumeno che ora è aumentato di sei volte. Il Milan invece dovrà guardare altrove e proprio in Premier League c’è l’obiettivo della squadra allenata da Stefano Pioli.

I rossoneri infatti continuano a seguire da vicino Jakub Kiwior. Il polacco è un calciatore che piace molto allo staff di Pioli e conosce bene il campionato italiano avendo giocato con lo Spezia. Nei prossimi giorni verrà fatto un nuovo tentativo con l’Arsenal (proprietario del cartellino) con la speranza di chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto.