Federica Nargi alle Maldive, Capodanno bollente in bikini

Federica Nargi, solite vacanze di Capodanno alle Maldive: gli scatti in costume non si smentiscono mai, il 2024 è già iniziato a mille

C’è chi ha iniziato già il nuovo anno a tutta, come Federica Nargi. La showgirl romana si conferma come sempre una delle più amate in assoluto dal pubblico e si prepara a vivere un 2024 denso di impegni ed esperienze importanti, mostrando sempre un fascino fuori dal mondo.

Anche i dodici mesi appena trascorsi l’avevano vista fare incetta di like da parte del web e non poteva essere altrimenti. Siamo di fronte a una delle bellezze italiane più iconiche di questi anni e forse di sempre, con una bellezza che se possibile, rispetto agli anni del debutto a Striscia la Notizia, è divenuta ancor più eclatante. Di questo, Federica ci da’ continue dimostrazioni in tutte le sue apparizioni, televisive e social.

Modella e showgirl dall’aura seducente incontenibile, Federica sa sempre come attirare la nostra attenzione. E come detto lo ha fatto nei giorni scorsi. Come i suoi fan di lunga data sapranno certamente, è stato il momento per lei delle classiche vacanze di Capodanno ai tropici, per la precisione alle Maldive. Un qualcosa che in tanti aspettavano, consapevoli del fatto che Federica avrebbe provveduto a postare scatti davvero favolosi.

Federica Nargi, posa pazzesca sulla spiaggia: la scollatura non sta dentro al costume, fan in delirio

Con il suo Alessandro Matri, con le figlie e con cari amici, la Nargi si è rilassata, prima di tornare alla vita di sempre. Impossibile non invidiarla, nel vederla su spiagge cristalline a godersi sole e mare. Ma è impossibile anche resistere al suo fascino conturbante, che non ci delude mai, anzi.

E’ festa grande per i suoi quasi quattro milioni e mezzo di followers su Instagram, che restano estasiati di fronte a questo primo piano. Il bikini mette in mostra una scollatura micidiale, che accende in un attimo la passione e la fantasia di tutti. Temperature altissime per la silhouette statuaria di Federica, che raccoglie il consueto tributo di like e messaggi d’amore a ripetizione: “Tu non sei umana”, “Sei di un altro livello”, “Fuori classifica come sempre”, “Spero che torni presto, se fai dieci giorni così non posso farcela”, “Talmente bella che fai male”.