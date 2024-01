Formula 1, è uscita la nuova classifica: li ha stracciati ancora

Il Mondiale di Formula 1 2024 partirà nel primo fine settimana di marzo in Bahrain sul circuito del Sakhir. Il favorito è ancora Verstappen

Una storia ancora tutta da scrivere ma con un finale già deciso, stando almeno ai pronostici degli esperti. Il grande romanzo della Formula 1 ripartirà tra meno di due mesi da uno dei circuiti diventati ormai tradizionali, quello del Sakhir in Bahrain. E a quanto pare la stragrande maggioranza di opinionisti e addetti ai lavori considera Max Verstappen e la sua Red Bull ben avviati alla conquista del quarto titolo mondiale consecutivo come grandi favoriti.

Le scuderie rivali non vengono accreditate della possibilità di mettere seriamente in discussione l’egemonia del team anglo-austriaco. Il massimo traguardo che Ferrari, Mercedes e McLaren possono centrare è la vittoria in qualche gran premio, ma niente di più. E i segnali che giungono in questo momento vanno proprio in quella direzione.

Il fuoriclasse olandese è destinato a riscrivere la storia della Formula 1 e del mondiale piloti. Non è un mistero del resto che il sogno di Super Max sia la conquista di otto titoli iridati che gli consentirebbero di scavalcare in un colpo solo sia Michael Schumacher che Lewis Hamilton fermi a quota sette. E ad oggi nessuno dei suoi potenziali rivali appare in grado di spezzarne la straripante egemonia in pista. Il dominio di Verstappen tra l’altro non si limita solo ai successi sui circuiti di tutto il mondo.

Formula 1, Verstappen domina anche lontano dalle piste: la classifica parla chiaro

Il campione del mondo in carica infatti risulta nettamente in testa a un’altra graduatoria, forse non meno ambita di quella del Mondiale. Si parla della classifica dei piloti più pagati del Circus della Formula 1 e anche qui il ventiseienne fuoriclasse di Hasselt straccia tutti i suoi principali avversari. Non si conoscono ancora i guadagni del 2024, ovviamente, ma in base ai dati del 2023 riportati dall’autorevole rivista di economia e finanza, ‘Forbes’, Verstappen risulta essere il vero Paperon de’ Paperoni con 70 milioni di dollari incassati.

Alle spalle del campione in carica si trova il suo rivale per eccellenza Lewis Hamilton, che nel 2023 ha guadagnato 55 milioni. Ancora e molto più nettamente staccati tutti gli altri: il terzo gradino del podio è occupato infatti dall’immarcescibile Fernando Alonso che ha incassato ben 34 milioni di dollari dall’Aston Martin.

Segue in quarta posizione l’altro pilota della Red Bull, il messicano Sergio Perez con 26 milioni di dollari. Quinto posto appannaggio di Charles Leclerc che porta a casa 19 milioni dalla Ferrari: il pilota monegasco precede Lando Norris (15 milioni dalla McLaren) e il compagno di squadra Carlos Sainz (14 milioni).