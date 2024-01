Cristina Buccino, il Capodanno è stato bollente: esplode Instagram

I primi botti dell’anno sui social sono partiti direttamente da Cristina Buccino che a Capodanno ha reso speciale il suo profilo

Cristina Buccino domina la scena con un abito che lascia tutti senza fiato. Il colpo d’occhio è già sensazionale agli albori di un 2024 che si preannuncia intrigante.

Il nuovo anno parte col botto per la bella modella e influencer, e le prime foto sexy cominciano a essere virali. Cristina Buccino è tra le prime a mettersi in mostra: il suo profilo ormai da tempo tiene compagnia agli italiani con scatti di forte impatto.

La showgirl è abituata a stupire: i suoi servizi fotografici in tutto il mondo sono particolarmente seguiti. Non poteva così mancare la foto di Capodanno: il suo look ha lasciato tutti a bocca aperta per sensualità e forme sempre più sinuose.

Buccino è al top per Capodanno, che scatto!

Gli auguri di buon anno arrivano direttamente dal profilo dell’influencer calabrese che da anni domina la scena sul web. Gli esordi televisivi con l’Eredità l’hanno lanciata al grande pubblico, mentre l’avvento dei social la conferma come una grande protagonista. Lo slancio fisico fa la differenza: Cristina Buccino sa di essere una delle donne più ambite in ambito pubblicitario e continua a fare la differenza. Gli ultimi scatti ne confermano tutto l’affetto dei fan: Cristina Buccino è esplosiva a Capodanno.

L’abito indossato mette in risalto la sua linea, la scollatura che si vede in evidenza è un motivo di entusiasmo crescente tra i follower. La foto della Buccino è delle più commentate in queste ultime ore: l’influencer sta letteralmente sbaragliando la concorrenza. Like e complimenti non mancano mai, tanto è vero che anche tante colleghe nel mondo del web hanno brindato a distanza con Cristina Buccino, ormai arrivata a circa tre milioni di fan su Instagram.

Le bella modella sa di essere una protagonista sul web, tanto da essere protagonista di diverse campagne pubblicitarie di spicco. Cristina sa di fare la differenza e la sua forma conferma come ci saranno – con ogni probabilità – ancora tante altre emozioni nel corso del tempo per i fan. Nelle ultime settimane è stata più volte tra i personaggi virali sui social: ha vissuto parte delle vacanze a Doha con un bagno fuori stagione particolarmente apprezzato. Il Qatar l’ha accolta a braccia aperte, ed ora è il pubblico italiano che vorrebbe rivederla anche con una maggiore costanza in tv. Il 2024 potrebbe rilanciarla anche sul piccolo schermo, non mancheranno le possibilità future per mettersi in luce.